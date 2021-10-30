Youtube удалил видео президента Бразилии о связи коронавируса и ВИЧ на канале его сына

Youtube удалил видео президента Бразилии о связи коронавируса и ВИЧ на канале его сына

Следствием нарушения политики YouTube для бразильского президента стал недельный запрет на публикацию новых записей.

Youtube удалил новое видео президента Бразилии Жаира Болсонару, которое он разместил на канале своего сына Карлоса.

Об этом информирует новостной портал UOL.

Ранее соцсети Facebook, Instagram и видеохостинг YouTube удалили видео, сделанное Болсонару, где он говорил о связи между вакцинами против коронавируса и ВИЧ. Следствием нарушения политики YouTube для бразильского президента стал недельный запрет на публикацию новых записей.

"YouTube удалил сегодня трансляцию президента Жаира Болсонару с канала Карлоса Болсонару", - написал портал.

Согласно правилам компании, запрещено публиковать контент пользователей, против которых введены ограничения.

Ранее Болсонару называл COVID-19 мелким гриппом и категорически выступал против изоляции. Переболел, но мнение не изменил. Как и 45 президент Америки Дональд Трамп – Болсонару часто в прямом эфире говорил вещи прямо противоположные призывам врачей. Например, шутил, что Pfizer может превратить человека в крокодила, а мужчину в женщину – или наоборот.

Многолюдные протесты за импичмент Болсонара продолжаются не один месяц, но сторонников у президента-популиста не меньше. Теперь его, кроме преступления против человечества, официально предлагают обвинить в подстрекательстве к преступлению, мошенничестве, фальсификации и других правонарушениях – в течение нескольких месяцев их состав устанавливали на открытых и закрытых слушаниях в сенате.

Напомним, что в Бразилии с начала пандемии заболело более 21 миллиона человек и 606 тысяч человек не смогли побороть недуг.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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