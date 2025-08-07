Юг Франции охватил огонь, которого не видели с 40-х: что происходит

Юг Франции охватил огонь / © Reuters

В южном департаменте Од, Франция, бушует самый масштабный за десятилетие лесной пожар, который уже уничтожил более 16 тысяч гектаров территории. Стихия охватила леса, луга и жилые дома до сих пор остается неконтролируемой.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Пожар начался во вторник и уже стал величайшим стихийным бедствием во Франции этим летом. Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал событие "катастрофой невиданного масштаба", подчеркнув чрезвычайную серьезность ситуации.

Прибывший на место происшествия министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что это самый большой по площади лесной пожар во Франции с 1949 года. По его словам, огонь уже уничтожил территорию, эквивалентную суммарному объему пожаров в 2019, 2020 и 2021 годах, а также вдвое большую площадь, чем в 2023 году.

Огонь не пощадил и частное имущество: сгорели или были повреждены 25 жилых домов и 35 автомобилей.

Трагедия уже унесла жизни: погибла 65-летняя женщина, отказавшаяся эвакуироваться вовремя. Еще 13 человек пострадали, из них 11 – спасатели. Кроме того, три человека считаются пропавшими без вести.

Пожар не удается полностью взять под контроль. Огонь продолжает распространяться, хотя медленнее, чем в предыдущие дни. Основная задача спасателей — не допустить распространение пламени на новые участки и сдержать его продвижение в населенные пункты.

Утром ветер, усложнявший тушение, несколько стих, однако во второй половине дня ожидается его усиление, что может снова усложнить ситуацию.

Для местных жителей, вынужденных покинуть дома, власти развернули 17 центров помощи.

