Юг Индии страдает от рекордных наводнений: затоплены несколько штатов

Нынешний сезон дождей рекордный.

На юге Индии сильные осадки спровоцировали масштабное наводнение: наводнения охватили несколько штатов и крупные города.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает издание India Times.

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Больше всего от воды страдает штат Тамил Наду и его столица Ченнай. В регионе проживает более шести миллионов человек. За месяц, по информации метеорологов, там выпало 1 тыс. мм осадков. Впрочем, ливни прекратятся только через день-два.

В штате ввели чрезвычайное положение. Затопило много окрестных сел, а потому оттуда эвакуируют людей.

Следует заметить, что нынешний сезон дождей рекордный. Он длится дольше, в частности из-за климатических изменений. Кроме того, это третий раз за 200 лет, когда в ноябре фиксировали такое количество осадков.

Как сообщалось, на юге Индии из-за масштабного наводнения погибли по меньшей мере 30 человек, около сотни — пропали без вести, а тысячи — остались без жилья. В результате паводков затоплены многие населенные пункты. Некоторые из них отрезаны от других городов, а также остались без электричества. Ливень вызвал много оползней. Это разрушило дома и многие объекты инфраструктуры.

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