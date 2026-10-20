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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Юная украинка проснулась в окружении восьми мужчин: девушка заявила о похищении и насилии в Италии

Девушка рассказала, что после нескольких часов провала в памяти оказалась в квартире у центрального вокзала Неаполя.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Флаг Италии

Флаг Италии / © pixabay.com

В Неаполе полиция расследует заявление 18-летней гражданки Украины, утверждающей, что ее похитили, могли ввести неизвестное наркотическое вещество и изнасиловали в квартире возле центрального вокзала.

Об этом сообщили итальянские СМИ, в частности La Repubblica.

По словам девушки, 16 октября она провела день со своим парнем на Соррентийском побережье, а вечером они возвращались на электричке Circumvesuviana. Парень вышел раньше, после чего у нее, как она рассказала следователям, случился несколькочасовой провал в памяти.

Следующее, что украинка помнит - квартира в районе Васто неподалеку от Napoli Centrale. По ее свидетельствам, там находились восемь мужчин. Девушка заявила, что двое из них внутривенно ввели ей неизвестное вещество, а затем совершили сексуальное насилие.

Она допустила, что мужчины могли быть пакистанского происхождения, однако полиция этого не подтверждала. Их личности, национальность и то, как именно украинка попала в квартиру, сейчас устанавливают.

Перед рассветом девушке, по данным медиа, удалось покинуть дом. Она добралась до заведения быстрого питания на площади Гарибальди и скрылась в уборной. Ее мать сообщила полиции, где может находиться дочь, однако правоохранители поначалу ее не обнаружили. Впоследствии украинка сама пришла в участок и подала заявление.

Полиция проверяет камеры и проводит экспертизу

После обращения в милицию девушку доставили в больницу Cardarelli. По сообщениям итальянских СМИ, медики обнаружили у нее признаки, совместимые с физическим и сексуальным насилием, и определили 30-дневный срок восстановления. Украинку также направили по специальному протоколу помощи пострадавшим от насилия.

Причина потери памяти и возможное наличие наркотического вещества в организме должны установить лабораторные исследования.

Дело расследует Squadra Mobile di Napoli под координацией прокуратуры. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения у центрального вокзала, на площади Гарибальди и близлежащих улицах, чтобы восстановить маршрут девушки. Ее одежду, по данным медиа, изъяли для ДНК-экспертизы.

По состоянию на последние сообщения о задержании подозреваемых или окончательных результатах экспертиз не говорилось.

На инцидент также отреагировало Генеральное консульство Украины в Неаполе.

Напомним, в Германии 15-летнего подростка-украинца подозревают в убийстве собственного отца. По данным следствия, между ними вспыхнула ссора, закончившаяся двумя смертельными ударами ножом в грудь. В настоящее время юноша находится под стражей по подозрению в умышленном убийстве, а правоохранители выясняют детали произошедшего.

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