Юный украинец без вести пропал в Чехии: нет связи еще с начала марта

Пропавший в Чехии украинец Николай Щербул

В чешском городе Плзень без вести пропал 20-летний украинец Николай Щербул, который перестал выходить на связь с 5 марта. Близкие юноши начали активные поиски через социальные сети и просят неравнодушных о помощи.

Соответствующее объявление появилось в Facebook-сообществе «Украинцы в Чехии».

Согласно информации из объявления, последний раз местонахождение Щербула было зафиксировано 5 марта. С тех пор никаких сообщений или связи с парнем не было.

Последнее подтвержденное место его пребывания — город Плзень. Родные и друзья обращаются к местным жителям с просьбой помочь в поисках, ведь в Чехии проживает значительное количество украинцев, и кто-то мог видеть юношу.

Близкие просят откликнуться всех, кто мог случайно встретить Николая на улице или контактировать с ним в течение последних недель. Если вам известна какая-либо информация о его возможном местонахождении, просят звонить по номеру +380502541069.

Любая деталь или воспоминание может оказаться важным и помочь семье разыскать юношу.

К слову, ранее в чешском городе Фридек-Мистек нашли мертвой 22-летнюю Андрияну Офрим из Закарпатья, которая исчезла 21 ноября. Местная полиция задержала подозреваемого, который признался в убийстве. После завершения всех юридических процедур тело закарпатки должны были доставить в Украину для захоронения.