«Юридические последствия неважны»: в Путина предложили уничтожить Starlink ядерным взрывом

Starlink

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Близкие к российскому диктатору Путину академик Сергей Глазьев и олигарх Константин Малофеев, известный своими националистическими взглядами, опубликовали совместное сообщение, в котором было предложено несколько вариантов обезвреживания спутников Starlink.

Об этом пишет портал Милитарный.

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Авторы материала считают, что Россия может попытаться перерезать подводные каналы связи на дне океанов, чтобы нарушить работу дата-центров. Кроме того, они предлагают рассмотреть возможность выведения из строя спутников Starlink, объясняя это необходимостью ослепить Украину на поле боя.

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«Starlink — не геостационарная группировка спутников, они двигаются с огромной скоростью. Уничтожить спутники только над Украиной невозможно. Надо бить по всей системе целиком», — пишут Глазьев и Малофеев.

Для нарушения работы спутников они предлагают использовать комплекс «Волна Купол Гарант» — специализированную систему РЭБ, стоимость которой, по их словам, составляет около 1,5 млн долларов за единицу.

Отмечается, что система якобы способна направлять мощный высокочастотный сигнал на спутник Starlink во время его пролета, временно оглушая его. Разработчики комплекса создавали его в расчете на возможность нарушения связи на площади до 20 квадратных километров.

Кроме того, в России разрабатывают комплексы «Тобол», «Тирада-2» и проект электромагнитного оружия «Алабуга». Это стационарные и мобильные системы стратегического уровня, предназначенные для радиоэлектронного подавления спутниковой связи на больших территориях. Как отмечается в материале, эти системы еще ни разу не применялись.

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На этом Глазьев и Малофеев не остановились. В своей статье они предложили физически уничтожать спутники.

По их мнению, для этого могут быть использованы противоракетные комплексы А-235 «Нудоль» и С-500 «Прометей». По заявленным характеристикам они способны поражать объекты на низких околоземных орбитах.

Еще один предложенный ими сценарий предполагает создание хаоса на орбите с помощью неизбирательных способов поражения. В частности, авторы пишут о платформах, которые могли бы вывести на орбиту множество металлических элементов.

По мнению россиян, столкновение таких частей со спутниками может повреждать солнечные батареи и электронику. Они также ссылаются на так называемый эффект Кесслера — гипотетический сценарий лавинообразного образования космического мусора в результате многочисленных столкновений на орбите.

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«Большинство ударов придется на солнечные панели. Их обломки также станут нашим оружием, которое будет добивать группировку», — заявляют россияне.

Отдельно авторы предложили еще более радикальный сценарий — взорвать в космосе ядерный боеприпас. По их мнению, это могло бы выжечь электронику сотен и тысяч спутников на низких орбитах.

В то же время, реализация любого из таких сценариев имела бы последствия не только для Starlink. Пострадать могли бы спутники других стран, в том числе и российские, однако авторов материала это, по их словам, не останавливает.

«Бесплатно для себя нанести удар по детище Маска мы уже не можем. Но все же это лучший вариант. Юридические последствия такого решения не важны», — пишут они.

Ранее сообщалось, что наземный шлюз спутниковой связи Starlink, обеспечивающий Интернет Украину, подожгли в Польше.

Мы ранее информировали, что российские предприятия закупают комплектующие для производства нескольких сот комплексов радиоэлектронной борьбы, предназначенных для противодействия спутниковой связи Starlink.

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