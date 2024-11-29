Ютубер замерз насмерть в снежной буре: он записал последнее послание к семье (фото)

В Швеции во время шторма погиб YouTube-блогер Сторм Де Боль.

Об этом пишет Metro.

Сторм был известен благодаря своему YouTube-каналу StormOutdoorsy, на котором он делился видеороликами о своих приключениях в Северной Европе. 22-летний парень был в походе на севере Швеции, когда попал в метель. Он был найден мертвым в Лапландии после того, как провел большую часть года в одиноких путешествиях по удаленному региону Йоккмокк.

Бельгийский создатель отправил видео своему другу, на котором видно, как ветер гуляет вокруг его палатки. Около 2 часов ночи 29 октября Сторм подал сигнал бедствия шведским службам экстренной помощи, сообщив, что он ранен и нуждается в медицинской помощи. Также он записал последнее послание семье, в котором сказал: "Здесь сильный снег. Но не беспокойтесь, я выживу, вы знаете".

Сторм Де Боль / Фото: StormOutdoorsy/YouTube

Известно, что он пытался вернуться в свой автомобиль, в 14 км от места, где он разбил палатку. Ранним утром была развернута спасательная команда, и тело Сторма было обнаружено где-то на пути между этими двумя пунктами.

Его мама, Элизабет Радемейкер, сказала: "Той ночью деревья были вырваны с корнями. Возможно, его палатка также сдуло, и у него не было другого выбора, кроме как пойти пешком. Но было -6°C, а из-за шторма казалось, что даже -18°C. Его ступни и голени были замерзшими. Руки не замерзли, может быть, у него еще были с собой перчатки. А поскольку у него был сломан нос, не исключено, что он еще падал. Он, должно быть, долго страдал и умер в одиночестве. Я постоянно представляю его последние минуты. Это опустошает меня".

Сторм Де Боль / Фото: StormOutdoorsy/YouTube

Элизабет также описала моменты перед тем, как полиция подтвердила ей смерть сына. Она рассказала: "Местный полицейский позвонил и сказал, что в Швеции возникла проблема. Целый день мы надеялись, что они найдут его живым. На самом деле, они уже нашли его, но новость еще не была передана нашей полиции. Лишь через день нам сообщили об этом".

Сторм Де Боль / Фото: StormOutdoorsy/YouTube

Его отец описал Сторма как человека, который "имел проблемы с контактами с людьми" и "любил быть в одиночестве", поэтому он отправлялся в приключения на природу на своем маленьком Peugeot 307. Он добавил: "Его видео – бесценное наследие для нас. Но сейчас его камера там, где-то в снегу, полна кадров из его последнего путешествия. Я бы ничего не хотел больше, чем вернуть ее назад".

А его мать добавила, что сын научился выживать, просматривая часами видео, подобные его, на YouTube.

Напомним, 23-летняя девушка умерла на первом свидании в ресторане. Она выбрала блюдо, которое уже ела, но не знала, что рецепт изменился.

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