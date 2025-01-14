Южная Корея готова забрать к себе пленных северокорейцев: какое условие

Заметим, что Конституция Южной Кореи определяет весь Корейский полуостров своей территорией, а жителей КНДР – своими гражданами.

Правительство Южной Кореи планирует провести консультации с Украиной по поводу передачи северокорейских солдат, которых ВСУ захватили в плен на Курщине, если сами северокорейцы попросят об этом.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Южной Кореи Ли Чже Вонг, передает Yonhap.

"Поскольку северокорейские солдаты являются нашими гражданами согласно Конституции, правительство планирует провести переговоры с Украиной, если они потребуют дезертирства в Южную Корею", — сказал спикер.

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Заметим, что Конституция Южной Кореи определяет весь Корейский полуостров своей территорией, фактически признавая всех жителей полуострова ее гражданами. КНДР Сеул определяет как территорию, временно захваченную сепаратистами.

Представитель министерства, однако, заявил, что ни один из двух пленных солдат не выражал намерения бежать на юг, добавив, что соответствующие органы Южной Кореи сейчас общаются с Украиной по этим вопросам.

Напомним, что 11 января ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

Пленные КНДРовцы не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

12 января президент Зеленский опубликовал первое видео допроса пленных северокорейцев. Один из пленных солдат КНДР заявил, что хочет остаться в Украине.

Сегодня президент опубликовал второе видео допроса.

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