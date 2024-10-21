Южная Корея может отправить войска в Украину – Newsweek

Южнорейские военные будут предоставлять информацию о тактике солдат КНДР, а также будут работать переводчиками, если северокорейцы попадут в плен.

Южная Корея может отправить военный и разведывательный персонал в Украину после того, как КНДР отправила своих солдат воевать на стороне РФ.

Об этом пишет Newsweek.

По информации СМИ, Сеул сейчас рассматривает такую возможность. Южнокорейский персонал в Украине будет допрашивать или предоставлять услуги перевода, если северокорейские солдаты будут захвачены в плен. Они также предоставят Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях КНДР.

Официального подтверждения этой информации не было. Позже Министерство обороны Южной Кореи заявило на пресс-брифинге, что открыто для пересмотра позиции относительно возможной поставки летального оружия в Украину. До этого Сеул официально оказывал Киеву только гуманитарную помощь.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 12 тысяч военных, в том числе подразделение спецназначения.

Сегодня стало известно, что МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за военных КНДР в войне против Украины.

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