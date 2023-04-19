Южная Корея может предоставить Украине вооружение – в Сеуле назвали условие

Впервые с начала полномасштабного вторжения России Южная Корея заговорила о возможной поставке оружия Украине. Президент Юн Сук Йоль заявил, что страна выйдет за пределы гуманитарной поддержки в случае, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население.

Об этом пишет Reuters.

Президент Юн Сук Йоль заявил, что Южная Корея может расширить свою поддержку Украины и выйти за пределы гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергается крупномасштабному нападению на гражданское население.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может мириться, например, какое-либо широкомасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", — отметил лидер.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль сделал такое заявление в преддверии официального визита в США на следующей неделе.

Ключевой союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея до сих пор пыталась избегать противостояния с Россией из-за работающих там компаний и влияния Москвы на Северную Корею, несмотря на растущее давление со стороны западных стран по поставкам оружия.

"Я считаю, что не будет никаких ограничений в поддержке защиты и восстановления страны, подвергшейся незаконному вторжению, как по международному, так и по внутреннему праву, – сказал Юн. – Однако, учитывая наши отношения с участвующими в войне сторонами, и развитие событий на поле боя, мы будем принимать наиболее адекватные меры".

Напомним, на прошлой неделе пограничный патруль Южной Кореи открыл предупредительный огонь после того, как лодка КНДР пересекла морскую границу страны.

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