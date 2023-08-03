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Южная Корея может принять участие в саммите по украинской "формуле мира" в Саудовской Аравии — Yonhap

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Южная Корея может принять участие в саммите по украинской "формуле мира" в Саудовской Аравии — Yonhap

Южная Корея может принять участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии — Yonhap / Фото: Getty Images

По данным западных СМИ, на встречу приглашены несколько западных и крупных развивающихся стран, в том числе Индия и Китай.

Южная Корея рассматривает вопросы участия в многонациональных переговорах по Украине в Саудовской Аравии, которые состоятся в эти выходные. Одна из ключевых тем – украинская "формула мира".

Об этом сообщил дипломатический источник изданию Yonhap.

По информации источника, правительство Южной Кореи рассматривает возможность отправки высокопоставленного чиновника из Управления национальной безопасности президента для участия в двухдневной встрече, которая должна начаться в прибрежном городе Саудовской Аравии Джидда в субботу, 5 августа.

Издание пишет, что ранее иностранные СМИ сообщали, что на встречу приглашены несколько западных и крупных развивающихся стран, в частности Индию и Китай, чтобы обсудить "украинскую формулу мира". По их словам, Россию на переговоры не приглашали.

"Участие Сеула во встрече может свидетельствовать о его все большем дипломатическом участии в украинском вопросе", — говорится в статье СМИ.

Поддержка Южной Кореи в войне против РФ

Напомним, Reuters со ссылкой на заявление заместителя советника президента этой страны по национальной безопасности Кима Те Хё писал, что Южная Корея поможет ВСУ справиться с российскими плотными минными полями. Эта страна является крупным экспортером оружия, однако она не поставляет Украине летальное оружие, поскольку это может негативно отразиться на отношениях с РФ и возможности влиять через Мосвку на режим коммунистической Северной Кореи.

Ранее в Министерстве национальной обороны Южной Кореи сообщили о новом пакете нелетальной помощи Украине, не предоставив дополнительных подробностей.

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Дата публикации
Просмотры
21
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