Южная Корея может ввести санкции против России: в чем причина

Так, Сеул может ввести односторонние санкции против Москвы на фоне недавнего саммита между Северной Кореей и Россией. Он вызвал обеспокоенность по военному сотрудничеству между двумя странами.

Об этом сообщает Yonhap.

"Достижение Северной Кореей любого соглашения, связанного с торговлей оружием, с Россией через саммит, будет чрезвычайно серьезной угрозой безопасности и миру на Корейском полуострове", – заявил министр иностранных дел Пак Джин.

Дипломат спросил, есть ли вероятность введения односторонних санкций против Северной Кореи и России. По его словам, "рассматриваются все возможные меры".

Следует отметить, что Южная Корея часто вводила односторонние санкции против Северной Кореи за незаконную ядерную, ракетную и кибербезопасную деятельность. В то же время она принимала участие только в международных санкциях против России из-за ее вторжения в Украину.

Пак добавил, что военное сотрудничество, включая торговлю оружием, между Северной Кореей и Россией является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН против Пхеньяна.

"Правительство делает строгое предупреждение и призывает не допускать подобных действий", – сказал дипломат.

Напомним, российский президент Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын встретились на Дальнем востоке РФ, чтобы провели переговоры.

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