Южная Корея на грани нового скандала: Демократическая партия снова требует импичмента президента

Демократическая партия, имеющая большинство в парламенте, подала в полицию заявление на Хана, обвинив его в поддержке попытки Юна объявить военное положение.

Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи заявила о намерении инициировать импичмент действующему президенту Хану Дак Су из-за обвинений в содействии задержке расследования попытки введения военного положения бывшим президентом Юн Сок Йолем.

Как сообщает Reuters, Хан Дак Су, назначенный премьер-министром в 2022 году, вступил в должность после того, как Юн Сок Йоля отстранили от исполнения обязанностей президента. 14 декабря Национальная ассамблея утвердила импичмент Юна, а Конституционный суд начал рассмотрение дела о государственной измене.

Демократическая партия, имеющая большинство в парламенте, уже подала в полицию заявление на Хана, обвинив его в поддержке попытки Юна объявить военное положение. Кроме того, партия требует принятия закона о назначении специального адвоката для расследования мятежа. Если этого не произойдет до 24 декабря, Демократическая партия обещает приступить к процедуре импичмента.

"Задержки в расследовании свидетельствуют о нежелании премьер-министра соблюдать Конституцию, что фактически признает его роль в поддержке мятежа", — заявил лидер Демократической партии Пак Чан Дэ. Он также обвинил Юна в умышленном саботаже судебного процесса, в частности, в отказе принимать сообщения от Конституционного суда. "Любое промедление по делу об импичменте только готовит почву для нового мятежа", — добавил он.

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В ответ правящая Народная партия обвинила Демократическую партию в использовании "политики импичмента" для продвижения своих политических целей. Конституционный суд, со своей стороны, решил продолжить рассмотрение дела, признав отказ канцелярии президента сотрудничать завершенным.

Юн Сок Йоля уже дважды вызывали на допрос, однако пока неизвестно, появится ли он. Полиция дважды пыталась провести обыск в его офисе, но столкнулась с препятствиями со стороны службы безопасности. В итоге правоохранители направили запрос на сохранение доказательств, в том числе данных с защищенных серверов связи.

Напомним, что 3 декабря Юн Сок Йоль объявил военное положение, обвинив Демократическую партию по связям с КНДР и антигосударственной деятельности. Однако под давлением правительства и парламента он упразднил этот указ через шесть часов.