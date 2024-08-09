Южная Корея наконец-то запретила собачье мясо: как туристы описывают его вкус

Раньше в стране ежегодно выращивали и убивали сотни тысяч собак.

Южная Корея наконец-то ввела запрет на собачье мясо.

Об этом сообщает Daily Star.

Многовековой традиции есть мясо лучшего друга человека было положено конец благодаря принятию законопроекта, который активисты ранее окрестили "историей в процессе становления".

Ранее в Южной Корее ежегодно выращивали и убивали сотни тысяч собак, но законопроект, первоначально принятый в январе в этом году, вступил в силу в среду, 7 августа.

Теперь внимание правительства переключилось на выплату компенсаций более чем 5600 магазинам в отечественной индустрии собачьих ферм, находящейся на грани закрытия.

Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи возместит стоимость утраченного оборудования и затраты на ремонт для смены места, а также денежные пакеты для дистрибьюторов мяса или владельцев ресторанов.

Одной из людей, посетивших такой ресторан, чтобы попробовать рагу из собачьего мяса под названием босинтан, была тревел-блогерша Мелани Фергюсон из Ванкувера, Канада.

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"Это наверное самое спорное, что я сделала", — написала Мелани в своем блоге в январе, после того, как законопроект был впервые принят. "Когда я жила в Южной Корее, мои старые друзья часто упрекали меня за азиатский стереотип".

Самое известное блюдо – босинтан, рагу из собачьего мяса, уважаемый как источник жизненной силы в суровые зимы или жаркие дни лета.

"Это блюдо я ела в Сеуле. Лишь один раз, потому что я не могла никого убедить присоединиться ко мне", — продолжила Мелани. "Когда рагу появилось на моем столе, я должна признать, что оно выглядело аппетитно. После того, как оно остыло, я использовала свои металлические палочки для еды, чтобы откусить свой первый кусочек".

Она описала вкус как говядину, но сказала, что она пахла собачьим мясом.

Мелани продолжила: "На вкус оно тоже было вкусным. Как и говядина, мясо было нежным и жилистым. Я, конечно, чувствовала запах собаки, но он был не такой сильной, как запахи других ингредиентов рагу, доносившихся до моего носа. Я ела, пока не наелась".

Впрочем, за последние годы популярность потребления собачьего мяса в Южной Корее резко упала, особенно среди молодежи.

Напомним, в Италии цену на гавайскую пиццу подняли в десять раз. Итальянцы очень не любят гавайский вариант пиццы с ананасами.

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