Южная Корея не готова поставлять Украине оружие и системы ПВО - МИД

Южная Корея / © Associated Press

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Южная Корея пока не планирует менять политику по поставкам Украине летального оружия, несмотря на призывы Киева к усилению оборонного сотрудничества на фоне военной поддержки России со стороны КНДР.

Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Южной Кореи.

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По словам высокопоставленного чиновника МИД, снабжение Южной Кореей оборонной продукции другим государствам осуществляется в соответствии с внутренним законодательством страны.

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В Сеуле подчеркнули, что уже поддерживают Украину в энергетической и инфраструктурной сферах, здравоохранении и образовании и продолжат рассматривать мероприятия, направленные на восстановление мира и послевоенное восстановление Украины. В то же время, позиция по передаче летального вооружения остается неизменной.

Заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал Южную Корею углубить сотрудничество с Киевом. Он отметил, что Украина заинтересована, в частности, в получении южнокорейских систем ПВО и других оборонных возможностей.

Зеленский также заявил, что КНДР может направить в Россию еще от 30 до 50 тысяч военных . По его мнению, участие Северной Кореи в войне позволяет ее армии получать опыт современных боевых действий, что представляет угрозу и для Сеула.

Представитель южнокорейского МИД не стал подтверждать информацию о возможном новом развертывании войск КНДР или деталях дипломатических переговоров с Украиной. В то же время в Сеуле отметили, что военное сотрудничество России и Северной Кореи напрямую касается безопасности Южной Кореи и нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

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Южная Корея с начала полномасштабной войны оказывает Украине гуманитарную и другую нелетальную помощь, но воздерживается от прямых поставок летального вооружения.

Напомним, производители Patriot опасаются, что Украина после получения лицензии сможет усовершенствовать систему и наладить ее масштабное производство быстрее и дешевле.

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