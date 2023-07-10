Южная Корея оказывает Украине новую помощь: о чем идет речь

По информации западных СМИ, Сеул пока не решается поставлять летальное оружие, пообещав оборудование для разминирования и машины скорой помощи.

Южная Корея предоставляет Украине новый пакет нелетальной помощи.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Южной Кореи, не предоставив дополнительных подробностей.

По информации Associated Press, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявила, что его страна будет оказывать Украине дальнейшую гуманитарную и финансовую поддержку, включая оборудование для разминирования и машины скорой помощи.

Прессслужба президента подтвердила CNN, что Юн сделал эти комментарии.

Как Южная Корея помогает Украине

В конце мая 2023 издание WSJ сообщало, что Южная Корея передаст Украине сотни тысяч артснарядов через США. Получила ли Украина эти снаряды, пока неизвестно.

Заметим, Южная Корея неоднократно отстаивала свою позицию не снабжать Украину летальным оружием после вторжения России. Взамен Сеул пообещал предоставить нашему государству финансирование до 8 миллиардов долларов.

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