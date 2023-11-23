Южная Корея отказалась выполнять часть военного соглашения с КНДР из-за нарушений

В КНДР ответили и направили на границу дополнительные военные формирования.
Южная Корея отказалась выполнять часть соглашения с КНДР от 2018 года из-за ее нарушения Пхеньяном.
Об этом информирует Reuters.
Сообщается, что в 2018 году между странами был подписан пакт, который называется "Всеобъемлющее военное соглашение". Однако КНДР его нарушила, из-за чего Южная Корея усилила наблюдение на границе.
В ответ министерство обороны Северной Кореи заявило, что возобновит все военные меры, которые оно приостановлено в рамках соглашения.
"Мы развернем усиленные вооруженные силы и новую военную технику вблизи демаркационной линии. Южная Корея будет нести полную ответственность, если между Севером и Югом произойдет безвозвратное столкновение", — заявили в КНДР.
Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея успешно запустила военный спутник-шпион в космос после того, как две предыдущие попытки не удались в течение 2023 года.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия помогла КНДР подготовить к повторному запуску военный спутник.
Читайте также: