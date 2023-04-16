Южная Корея открыла предупредительный огонь по катеру КНДР, пересекшему ее границу

Катер КНДР нарушил Северную ограничительную линию, где фактически расположена морская граница между двумя странами.

Пограничный патруль Южной Кореи открыл предупредительный огонь после того, как катер КНДР пересек морскую границу страны.

Об этом пишет Reuters.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что сделал предупредительные выстрелы и передал предупреждения, чтобы выгнать северокорейский патрульный катер, нарушивший Северную ограничительную линию, где фактически расположена морская граница.

"Наши военные сохраняют решительную боевую позицию, наблюдая за передвижениями врага, готовясь к потенциальным провокациям и нарушениям северокорейскими патрульными катерами", — говорится в заявлении.

Во время операции южнокорейский патрульный корабль вошел в "незначительный контакт" с соседним китайским рыболовным судном из-за плохой видимости, что не привело к проблемам безопасности, но легкие травмы получили члены южнокорейского экипажа, добавили в Объединенном комитете.

Напомним, КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерной войной из-за военных учений.

Северная Корея также провела испытания подводного ударного беспилотника, способного нести ядерное оружие.

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