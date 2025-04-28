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Южная Корея отреагировала на военное сотрудничество России и КНДР
Сеул назвал действия КНДР нарушением Устава ООН.
Отправка военных Северной Кореи на территорию России для участия в освобождении Курской области является нарушением Устава ООН и резолюции Совбеза.
Об этом заявил представитель Министерства обороны Республики Корея Чон Ха Гю, пишет Younhap.
По его словам, военное сотрудничество России и КНДР — это "насмешка над международным правом".
"Отправка северокорейских войск наряду с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей является серьезным нарушением международных норм, включая Устав ООН и резолюцию Совета Безопасности ООН", — подчеркнул политик.
Речь идет о Резолюции 1718 Совета Безопасности ООН. Это положение запрещает любые поставки КНДР вооружений и военных технологий, которые могут использоваться в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения.
Напомним, "фюрер" Владимир Путин впервые заявил об участии КНДР. По словам Путина, РФ "никогда не забудет подвиг корейских бойцов спецназа", а также "отдает дань корейским героям, отдавшим жизнь за Россию".