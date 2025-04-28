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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Южная Корея отреагировала на военное сотрудничество России и КНДР

Сеул назвал действия КНДР нарушением Устава ООН.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Солдаты КНДР.

Солдаты КНДР. / © Associated Press

Отправка военных Северной Кореи на территорию России для участия в освобождении Курской области является нарушением Устава ООН и резолюции Совбеза.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Республики Корея Чон Ха Гю, пишет Younhap.

По его словам, военное сотрудничество России и КНДР — это "насмешка над международным правом".

"Отправка северокорейских войск наряду с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей является серьезным нарушением международных норм, включая Устав ООН и резолюцию Совета Безопасности ООН", — подчеркнул политик.

Речь идет о Резолюции 1718 Совета Безопасности ООН. Это положение запрещает любые поставки КНДР вооружений и военных технологий, которые могут использоваться в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения.

Напомним, "фюрер" Владимир Путин впервые заявил об участии КНДР. По словам Путина, РФ "никогда не забудет подвиг корейских бойцов спецназа", а также "отдает дань корейским героям, отдавшим жизнь за Россию".

Дата публикации
Количество просмотров
385
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