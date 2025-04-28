Солдаты КНДР. / © Associated Press

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Отправка военных Северной Кореи на территорию России для участия в освобождении Курской области является нарушением Устава ООН и резолюции Совбеза.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Республики Корея Чон Ха Гю, пишет Younhap.

По его словам, военное сотрудничество России и КНДР — это "насмешка над международным правом".

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"Отправка северокорейских войск наряду с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей является серьезным нарушением международных норм, включая Устав ООН и резолюцию Совета Безопасности ООН", — подчеркнул политик.

Речь идет о Резолюции 1718 Совета Безопасности ООН. Это положение запрещает любые поставки КНДР вооружений и военных технологий, которые могут использоваться в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения.

Напомним, "фюрер" Владимир Путин впервые заявил об участии КНДР. По словам Путина, РФ "никогда не забудет подвиг корейских бойцов спецназа", а также "отдает дань корейским героям, отдавшим жизнь за Россию".

Дата публикации 21:32, 25.04.25 Количество просмотров 38 Война ядерных держав?! Индия и Пакистан в шаге от вооруженных действий!