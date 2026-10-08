Южная Корея после скандала с топливом для РФ сделала неожиданное заявление: что говорят в Сеуле

Южная Корея поставляет топливо в РФ / © Associated Press

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Южная Корея примет «юридические меры», если во время проверки выяснится, что транспортировка топлива из ее портов в Россию происходила с нарушением национального законодательства.

Об этом заявило правительство страны в ответ на материал издания The Guardian о поставках нефтепродуктов государству-агрессору.

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Южная Корея не отрицает поставок топлива в РФ: что там заявляют

В совместном заявлении министерств иностранных дел, торговли и таможенной службы Южной Кореи отметили, что власти сейчас изучают дополнительные сведения о фактах отгрузки, освещенных в расследовании.

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«Если по результатам проверки будет установлено, что наши законы и нормативно правовые акты были нарушены, мы планируем действовать в соответствии с законом».

Поводом для реакции стало расследование The Guardian о поставках топлива в РФ, базе данных портов и судоходных трекерах. Журналисты выяснили, что в июле и августе из нескольких южнокорейских портов на российский Дальний Восток отправили более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизеля. Для этого семь танкеров совершили 14 рейсов.

Три из привлеченных судов находятся под санкциями Великобритании и Евросоюза. В расследовании говорилось, что один из танкеров получил около 26 тысяч тонн топлива путем перегрузки с судна на судно на рейдовой стоянке вблизи южного порта Йосу.

Аналитик финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Исаак Леви отметил, что торговля подрывает санкционный режим и поддержку Украины со стороны Южной Кореи.

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Южная Корея увеличила импорт из-за существенных проблем с топливом в РФ после ударов украинских дронов. По оценкам Международного энергетического агентства, в июне объемы переработки на российских НПЗ упали до самого низкого показателя за более чем 20 лет, а производство дизеля сократилось почти на 30% по сравнению с прошлым годом.

Чиновники в Сеуле уточнили, что переработанные нефтепродукты не подпадают под действующие ограничения экспорта Южной Кореи в Россию. По их словам, ограничения касаются преимущественно промышленного оборудования, электроники и автомобилей.

Также чиновники отметили, что факт экспорта топлива именно южнокорейского происхождения, например дизеля, пока «не подтвержден».

Они добавили, что ни одна партия дизельного, авиационного или автомобильного топлива не проходила таможенное оформление из Южной Кореи в Россию как экспорт. Кто именно выступал владельцем или продавцом этого груза, остается неизвестным.

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Там пообещали изучить реальные маршруты танкеров, их отклонения от заявленных курсов и причины подобных действий.

По данным расследователей, три подсанкционных танкера перед рейсами во Владивосток заявляли южнокорейским властям, что идут в порты Японии или Сингапура. Кроме того, не находящийся под санкциями танкер под российским флагом «Арам Хачатурян» в июле и августе трижды загружался в Ульсане и каждый раз указывал другой пункт назначения, кроме России, но шел каждый раз в РФ.

Ситуация уже вызвала резонанс на дипломатическом уровне. Советник президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе отметил, что такие поставки находятся в «резком контрасте» с санкционной политикой Южной Кореи.

В ответ Офис президента Южной Кореи назвал такие заявления «ложными и неуместными» и обратился к украинской стороне с просьбой воздержаться от публичных комментариев, которые могут помешать международной репутации страны.

В МИД Украины призвали предоставить разъяснения и заверили, что у них есть собственные данные относительно таких поставок.

Южная Корея резко нарастила поставки топлива в Россию

Напомним, Южная Корея стала одним из крупнейших поставщиков топлива в Россию на фоне сокращения российской переработки из-за ударов украинских дронов. Согласно расследованию The Guardian, в июле и августе из южнокорейских портов на российский Дальний Восток было доставлено более 176 тысяч тонн нефтепродуктов — преимущественно дизельного горючего.

Только в августе на Южную Корею пришлось 31% всего морского импорта топлива в РФ, за чем страна уступила только Индии.

За два месяца семь танкеров совершили 14 рейсов между странами, причем часть судов находится под западными санкциями. Для утаивания маршрутов и конечных пунктов назначения экипажи заявляли ложные направления — Японию или Сингапур — либо осуществляли перегрузку топлива с судна на судно в море у порта Йосу.

Среди покупателей у южнокорейских поставщиков указываются подсанкционные компании «Роснефть» и ННК, а именно топливо импортируется для нужд российской экономики и военной машины.

Скандал Украины и Южной Кореи продолжается

Дипломатический скандал Украины и Южной Кореи возник из-за передачи Южной Кореи двух северокорейских военнопленных, которые попали в украинский плен в Курской области и изъявили желание переехать в Сеул.

До договоренностей об их передаче через третью страну лидеры обоих государств дошли в июле, а сама операция прошла в начале сентября. Но после того, как Владимир Зеленский публично объявил об этом на Генассамблее ООН, южнокорейская сторона обвинила Украину в нарушении конфиденциальности из-за угрозы семьям пленных в КНДР и потребовала извинений.

Киев в ответ подчеркнул, что общество вправе знать о судьбе пленных, а детали спецоперации раскрыты не были. Представитель МИД Украины Георгий Тихий пояснил, что передача пленных была жестом доброй воли, а скандал вызван разницей в трактовке договоренностей о режиме конфиденциальности.

Комментируя заявление министра иностранных дел Южной Кореи о якобы «извинениях» со стороны Украины, Тихий уточнил, что глава МИД Андрей Сибига в частной переписке лишь выразил сожаление из-за самого факта перехода ситуации в публичный обмен критикой, а не просил прощения. Сейчас стороны продолжают непубличную дипломатическую работу через закрытые каналы.

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