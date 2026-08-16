Южная Корея предложила КНДР переговоры о завершении войны: о чем идет речь

КНДР и Южная Корея / © zn.ua

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Президент Южной Кореи Ли Чже Мен призвал возобновить диалог с Северной Кореей , чтобы заменить действующий на Корейском полуострове режим перемирия на полноценный «режим мира».

Об этом Ли Чже Мён заявил в субботу во время речи по случаю годовщины освобождения Кореи от японского колониального владычества, сообщает Reuters .

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Президент Южной Кореи выступил за переговоры между Северной Кореей и заинтересованными сторонами для завершения Корейской войны 1950-1953 годов. Она завершилась не заключением мирного договора, а перемирием.

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По словам Ли, в рамках возможного диалога можно было бы рассмотреть действенные меры по ограничению ядерного потенциала Пхеньяна.

Ли заявил, что Сеул планирует принимать последовательные и превентивные меры для снижения уровня напряженности. Также Южная Корея намерена создавать многоуровневые механизмы, позволяющие предотвращать дальнейшую эскалацию конфликта.

Отмечается, что инициатива Ли в значительной степени отвечает его обещанию, которое он давал в прошлом году. Речь шла об уважении к политической системе Северной Кореи и стремлении к мирному сосуществованию с Пхеньяном.

В то же время, отношения между двумя Кореями остаются фактически замороженными.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отказался от политики Пхеньяна по воссоединению Корейского полуострова, назвал Южную Корею наиболее враждебным государством и приказал усилить оборону на линии фронта.

Ранее сообщалось, что заместитель командующего Командованием ООН в Южной Корее генерал-лейтенант Скотт Винтер заявил, что участие Северной Кореи в войне России против Украины уже сказалось на балансе сил в сфере безопасности на Корейском полуострове .

Мы ранее информировали, что Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Восточного моря на фоне подготовки к совместным военным учениям США и Южной Кореи .

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