Южная Корея представила новейшую баллистическую ракету малой дальности под названием Hyunmoo-5, которая является гигантской противобункерной ракетой с боевой частью, достигающей нескольких тонн.

Об этом сообщило издание Defense Express.

Модель имеет длину 20 метров и боевую часть весом 8 тонн, что делает ее самым мощным неядерным оружием в мире. При уменьшении веса боевой части до 1 тонны дальность полета может превышать 5500 км, приближая ее к характеристикам ракет средней дальности. Скорость Hyunmoo-5 достигает 10 Мах, что подчеркивает поразительные возможности. Получила прозвище "ракета-монстр".

Разработка этой ракеты продолжалась более 30 лет и предполагала интеграцию иностранных технологий, а также постепенное снятие ограничений, наложенных в США. Первыми южнокорейскими ракетами стали NHK-1 и NHK-2, созданные на основе американских Nike Hercules в 1970-х; их дальность составляла до 250 км, и они уже сняты с вооружения.

При military parade commemorating the 76th anniversary of South Korea's armed forces, Seoul showcased its new ballistic missile, Hyunmoo-5, which features a warhead weighing up to 9 tons. Мессил был создан для проверки и деструкции, непрерывно укрепленной подземной… pic.twitter.com/irfE7zqzfK — Umair Aslam (@Defense785) October 1, 2024

Современная программа ракетного оружия Южной Кореи началась в 1990-х с разработки Hyunmoo-2, имеющей дальность от 300 до 800 км. Она развивалась в рамках двусторонних соглашений с США, постепенно снимавших ограничения на дальность ракет, разработанных в Южной Корее.

Video showed Hyunmoo-5's 9-axle transporter erector launcher maneuverability. Все из его 18 колеса являются способными быть замерзлими. pic.twitter.com/IX06X5dqPu — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) октябрь 1, 2024

Известно, что существует теория о сходстве Hyunmoo-2 с российским комплексом Искандер, но некоторые источники утверждают, что Hyunmoo-2 могла быть разработана на основе израильской LORA. Визуальное сходство объясняется функциональными требованиями, а не технологическими заимствованиями.

Во время празднования Дня вооруженных сил Южная Корея продемонстрировала Hyunmoo-5, способную поразить даже подземные бункеры в Северной Корее. Ракета может нести 8-тонную боеголовку, предназначенную для проникновения в землю и уничтожения подземных объектов, подчеркивающей ее военную значимость в контексте напряженных отношений с Северной Кореей.

Напомним, после подписания соглашения о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Ким Чен Ином и Владимиром Путиным, Южная Корея пересмотрит возможность поставки оружия в Украину.

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