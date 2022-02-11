Южная Корея призвала своих граждан немедленно покинуть Украину

Тех, кто не покинет Украину, могут быть привлечены к ответственности.

Правительство Южной Кореи запретило своим гражданам посещать территорию Украины и призвало немедленно покинуть страну.

Об этом сообщил МИД Южной Кореи.

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"В связи с ситуацией в Украине правительство приняло решение в срочном порядке поднять уровень опасности на поездки в Украину до 4-го уровня (поездки запрещены). Требование вступает в силу с 13 февраля", — говорится в сообщении ведомства.

Там объяснили, что это – превентивная мера в рамках подготовки к внезапному ухудшению ситуации в Украине. Кроме того, граждан Южной Кореи призвали немедленно покинуть Украину доступными рейсами.

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что граждане, которые не покинут Украину, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующими правилами, такими как паспортный закон.

Ранее 11 февраля покинуть Украину своих граждан призвала Япония.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр.

Еще ранее, 23 января, на фоне угрозы вторжения РФ Госдеп принял решение об отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве.

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