Южная Корея прокомментировала слухи о возможной передаче оружия Украине

В СМИ появились слухи, что Южная Корея рассматривает передачу Украине артиллерийских снарядов. Сеул уже отреагировал на это.

Об этом пишет Newsis и Dong-A Ilbo.

Ранее газета Dong-A Ilbo со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что Украина неоднократно просила Сеула предоставить 155-мм артиллерийские снаряды. Издание также отмечало, что такое решение должен был принять Совет национальной безопасности, а поставки могли бы осуществляться как напрямую, так и через США.

Однако чиновник Офиса президента Южной Кореи опроверг эту информацию через Newsis.

"Существует несколько калибров артиллерийских снарядов, включая 105 мм и 155 мм, и Украина никогда не просила нас об артиллерийской поддержке. Неправильно говорить, что сейчас мы обсуждаем поставки в Украину 155 мм артиллерийских снарядов напрямую", - сказал он.

Напомним, ранее издание Вloomberg написало, что Южная Корея рассматривает возможность поставки оружия непосредственно в Украину, отменив политику запрета на летальную помощь находящимся в состоянии войны странам.

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