Южная Корея разрабатывает стратегии помощи Украине из-за военной угрозы КНДР

Южная Корея рассматривает все возможные сценарии помощи Украине на фоне наращивания военных сил КНДР в России.

Об этом заявил министр иностранных дел Чо Тхе Йоль, пишет Reuters.

Во время пресс-конференции в Оттаве министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхе Йоль заявил, что Сеул будет следить за участием северокорейских войск в войне в Украине и за военной помощью, которую Пхеньян получит от Москвы. Он выступал через переводчика.

"В частности, мы будем наблюдать за уровнем участия (северокорейских) сил в войне, и какой будет услуга за услугу, которую Северная Корея получит от России. Мы примем все эти (факторы) во внимание, прежде чем принимать конкретные решения", – сказал он. .

Кроме того, неназванный чиновник Южной Кореи отметил, что Пхеньян, вероятно, получит от Москвы "компенсацию" в виде военных и гражданских технологий. Это связано с тем, что КНДР стремится запустить спутник-шпион и модернизировать свои межконтинентальные баллистические ракеты.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка сообщила, сколько солдат из КНДР перебросило РФ в районы вблизи Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперты ISW объяснили, какие далеко идущие последствия будет участвовать КНДР в войне против Украины.

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