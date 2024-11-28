Южная Корея якобы отказала Украине даже в продаже вооружения: что просил Киев

Украина хотела именно заказать вооружение, а его выбор был очень взвешенным и объективно учитывал ряд нюансов и возможных предостережений со стороны Сеула.

Визит украинской делегации, во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, в Южную Корею, скорее всего, завершился без всякого позитива в вопросе получения южнокорейского вооружения. В то же время речь шла о просьбе помощи. Украина приехала закупать, но все равно получила отказ.

Как минимум, об этом сообщил один из крупнейших корейских телеканалов SBS. В своем сюжете он отметил, что украинская делегация во время встреч, включая президента Южной Кореи Юн Сок Йолем, поднимала вопросы закупки, в первую очередь, ЗРК KM-SAM (также известный как Cheongung). А также РЛС для противоракетной обороны и контрбатарейные радары.

В продаже этих исключительно оборонительных видов вооружения, как сообщают корейские журналисты, отказано. Как отметили корейские источники, это еще можно объяснить расписанными до 2030 года контрактами. Потому что KM-SAM производится для собственных вооруженных сил, а также для Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака, который в сентябре 2024 года законтрактовал высымые батареи за 2,8 млрд долларов.

Но, как пишет Defense Express, Украина просила продать и артиллерийские боеприпасы, а если не их, то вышибные заряды к ним. И тоже безрезультатно. А этому уже трудно найти какие-либо объяснения, кроме прямого нежелания Сеула. На фоне этого о возможности усилиться танками K2, САУ K9 или HIMRAS, K239 Chunmoo, можно не упоминать.

Более того, сообщается, что корейские оборонные компании, включая гигантов LIG Nex1, Hanwha и Hyundai Rotem получили инструкции от минобороны по воздержанию от контактов с Украиной. Причиной названы законодательные сложности поставок вооружения в страну, которая находится в состоянии войны.

В то же время о снятии этих ограничений в июне этого года в Южной Корее начали говорить на фоне союза РФ и КНДР. Но, несмотря на действие этого союза и участие войск КНДР в войне против Украины, Сеул очевидно эти ограничения не снял. Более того, это решение точно не укладывается в агрессивную экспансию Кореи на оборонных рынках.

Defense Express отметил, что если такое решение южнокорейского правительства подтвердится официально, это объективно будет очень неожиданным и находиться за пределами простых объяснений. Более того, Украина хотела заказать вооружение, а его выбор был очень взвешенным и объективно учитывал целый ряд нюансов и возможных предостережений со стороны Сеула.

"А единственной причиной такого решения Южной Кореи называется приход к власти в США Дональда Трампа. А это значит, что без четкого сигнала Сеулу со стороны уже новой американской президентской администрации решение корейцев вряд ли может быть изменено", – заключает издание.

Ранее уже говорилось о том, почему Южная Корея не спешит оказывать Украине военную помощь. В частности, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак назвал три причины этого.

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Южную Корею: о чем договорились?

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