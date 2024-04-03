Южная Корея задержала грузовое судно, следовавшее из КНДР в Россию – СМИ

Береговая охрана Южной Кореи задержала возле своего южного побережья в водах Японского моря грузовой корабль без флага по подозрению в нарушении санкций ООН против Северной Кореи. Корабль направлялся в Россию.

Об этом сообщает Yonhap.

Издание отмечает, что задержанное 3000-тонное судно DEYI направлялось в Россию из Северной Кореи через Китай, а сама операция состоялась в субботу, 30 марта.

На борту корабля находились 13 человек, в том числе капитан, гражданин Китая и члены экипажа из Китая и Индонезии.

Береговая охрана Южной Кореи задержала судно после того, как члены экипажа отказались остановиться. Его принудительно переместили в юго-восточный порт "Пусан" и заставили пришвартоваться на рейде порта.

"Наше правительство проводит расследование в тесной координации с Соединенными Штатами относительно вероятного нарушения соответствующим судном резолюций Совета Безопасности ООН касательно Северной Корее", – сказал представитель МИД Южной Кореи.

Больше подробностей чиновник не сообщил.

Пока не было известно, причастен ли корабль к какой-либо деятельности, нарушающей санкции. Сеул затруднился подтвердить, что перевозит судно, поскольку экипаж отказывается открыть грузовой трюм.

Резолюция ООН 2397, принятая в 2017 году, позволяет Южной Корее задерживать, проверять и арестовывать любое судно в ее территориальных водах, подозреваемое в запрещенной деятельности с КНДР.

Напомним, в Германии задержали судно с российскими товарами – причина.

Читайте также ведущие новости дня: