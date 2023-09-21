Южная Корея заявила, что "не останется в стороне", если Россия будет помогать КНДР

Южная Корея "не будет стоять в стороне", если КНДР начнет получать военную помощь от России для развития оружия массового поражения.

Об этом на Генассамблее ООН заявил президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, передает CNN.

"Хотя военная сила в разных странах может отличаться, объединившись в непреклонной солидарности и неукоснительно соблюдая наши принципы, мы можем сдерживать любые незаконные провокации", — сказал он.

Кроме того, корейский президент призвал провести реформу Совета Безопасности ООН, отметив, что этот призыв будет иметь широкую поддержку, если Россия будет помогать КНДР в обмен на оружие для войны в Украине.

"Парадоксально, что постоянный член Совета Безопасности ООН, которому доверена роль главного телохранителя мирового мира, ведет войну, вторгаясь в другое суверенное государство, и получает оружие и боеприпасы от режима, откровенно нарушающего резолюции Совета Безопасности ООН", — заявил Юн Сук Йоль.

Он добавил, что в случае получения КНДР информации о изготовлении оружия массового уничтожения, то под угрозу будет не только Украина, но и Южная Корея.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея предоставит Украине технику для прорыва минных полей.

Кроме того, мы ранее информировали, что Южная Корея может ввести односторонние санкции против Москвы на фоне недавнего саммита между Северной Кореей и Россией.

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