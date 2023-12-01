Южную Корею охватили протесты из-за запрета давней кулинарной традиции: фото

Согласно правительственному законопроекту, разведение собак на мясо должно прекратиться к 2027 году.

В четверг, 30 ноября, десятки южнокорейских фермеров столкнулись с полицией в столице страны Сеуле во время демонстрации протеста против намерений правительства запретить разведение собак на мясо.

Об этом сообщает агентство AP.

У Офиса президента Южной Кореи собралось около 200 заводчиков мясных собак, владельцев ресторанов и других связанных с отраслью людей. Они скандировали, пели, угрожали кулаками и произносили речи с критикой планов правительства.

Южнокорейские фермеры столкнулись с полицией / Фото: Associated Press

Некоторые фермеры приехали в город на грузовиках с собаками в клетках, но полиция не пустила их на место демонстрации. Во время акции протеста полиция задержала троих демонстрантов.

Некоторые фермеры приехали на протест с собаками в клетках / Фото: Associated Press

Причиной протестов стал законопроект о запрете торговли собачьим мясом, получивший поддержку правительства и большую часть оппозиции. Согласно правительственному законопроекту, разведение собак на мясо должно прекратиться к 2027 году.

Критики давней кулинарной традиции корейцев заявляют, что она вредит репутации страны за границей и нарушает права животных.

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Кампания против торговли собачьим мясом также набрала обороты благодаря первой леди Южной Кореи Ким Кон-Хи, которая известна приверженностью домашним животным и неоднократно поддерживала запрет на убийство собак ради мяса. Во время протеста в ее адрес звучали оскорбительные высказывания.

Фермеры требуют более продолжительного периода для прекращения своего бизнеса и прямой финансовой компенсации, если им придется отказаться от разведения. Они также утверждают, что этот вид бизнеса исчезнет сам по себе, когда вымрут пожилые люди, которые являются основными клиентами продавцов собачьего мяса.

По данным ассоциации фермеров, в Южной Корее ежегодно на мясо убивают от 700 тысяч до миллиона собак, десять-двадцать лет назад их было несколько миллионов. Некоторые активисты защиты животных говорят, что цифры фермеров преувеличены. По их словам, селекционеры хотят показать, что отрасль слишком велика, чтобы ее просто так уничтожить.

Напомним, ранее в китайской провинции Цзянсу полиция спасла около 1000 котов из грузовика, направлявшегося на бойню.

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