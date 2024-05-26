Z-патриарх Кирилл "благословил" нового министра обороны РФ на убийства украинцев

Z-патриарх заверил, что будет молиться за Белоусова и подарил ему икону.

Глава РПЦ патриарх Кирилл, поддерживающий и поощряющий агрессию РФ против Украины, "благословил" нового министра обороны страны-агрессорки Андрея Белоусова и подарил ему икону.

Об этом пишут российские пропагандистские издания.

Кирилл поздравил преемника Шойгу в известном храме-капище вооруженных сил РФ под Москвой (который в Сети называют "храмом сатаны" )

Кирилл цинично заявил, что Белоусов якобы – "человек по-настоящему воцерковлен – не протокольно, а по убеждению, по образу жизни".

Z-патриарх заверил, что будет молиться за Белоусова и подарил ему икону.

"Кровавый патриарх Кирилл благословил нового министра обороны России Белоусова на убийства украинцев. Подарил ему икону. В это время епископ УПЦ МП в Черкассах продолжает поминать патриарха Кирилла (во время богослужения. – Ред.)", – прокомментировал украинский журналист Виталий Червоненко.

Напомним, 12 мая диктатор Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ. Шойгу станет секретарем Совбеза РФ.

Новым министром обороны страны-агрессорки диктатор назначил экономиста Андрея Белоусова.

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