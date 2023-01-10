За 10 дней – 7 аварий: российские самолеты массово ломаются, чем дальше – тем хуже ситуация

В авиаотрасли России из-за западных санкций – серьезные проблемы. Только с начала 2023 года в РФ произошло не менее 7 аварий с участием самолетов.

Об этом пишет The Moscow Times.

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Авторы статьи отмечают, что в течение 2022 года на территории страны-агрессора произошло более 130 инцидентов, связанных с авиационным транспортом. Известно о 28 авиакатастрофах. Это вызывает обеспокоенность у экспертов авиаотрасли. Основной причиной массовых поломок, они называют, отсутствие надлежащего обслуживания бортов из-за дефицита запчастей в стране.

Издание приводит последние инциденты, связанные с авариями самолетов. По данным СМИ, пассажирский рейс Utair вынужден был приземлиться в Западной Сибири в связи с неисправностью кондиционера. 6 января международный рейс Azur Air с 263 людьми на борту, который направлялся в Таиланд, вернулся в Новосибирск из-за повреждения лобового стекла.

Также в этом году уже произошла авария с жертвами. На Дальнем Востоке потерпел крушения самолет Ан-2 советского производства. В результате авиакатастрофы два человека погибли, еще четверо получили ранения.

Россия испытывает серьезные проблемы с обслуживанием самолетов

После вторжения России в Украину Европейский союз ввел санкции, в том числе против авиаотрасли. Среди ограничений — для россиян закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности.

Из-за санций крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" начала разбирать самолеты. С них снимают исправные части и переставляют на другие самолеты. Впрочем, несмотря на ограничения, "Аэрофлот" приобрел у ирландской лизинговой компании десять дальнемагистральных самолетов Boeing 777-300ER. Соглашение прошло 30 декабря 2022 года.

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