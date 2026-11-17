Атака на НПЗ в Башкортостане. / © ТСН.ua

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В ночь на 17 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России — предприятию «Газпром нефтехим Салават» в Республике Башкортостан.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Атака на НПЗ в Башкортостане: что известно о последствиях

По информации Генштаба, после попадания на территории предприятия раздались взрывы, а затем вспыхнул масштабный пожар.

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Поражение такового объекта обязано ослабить способности русского топливно-энергетического комплекса и воздействовать на обеспечение потребностей армии РФ.

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Что производит завод «Газпром нефтехим Салават» и чем он важен для РФ

В Генштабе отметили, что «Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Его мощности позволяют перерабатывать около 10 миллионов тонн нефти в год.

Предприятие производит, в частности:

автомобильный бензин и дизельное топливо;

авиационное горючее;

смазочные материалы и другую нефтехимическую продукцию.

«Пожар в Салавате — это меньше горючего для танков, грузовиков и воюющих против Украины самолетов и меньше денег, за которые Россия продолжает эту войну», — подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

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В военном командовании отметили, что удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре являются частью мер по ослаблению военно-экономического потенциала России.

В Генштабе также напомнили, что Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

«Продолжение следует. Слава Украине!» — добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что в ночь на 17 ноября беспилотники атаковали Башкортостан. После серии взрывов на территории нефтехимического комплекса «Газпром нефтехим Салават» вспыхнул пожар. Местные жители публиковали видео с заревом над предприятием. Также из-за угрозы воздушных атак в аэропорту Уфы временно ввели ограничения на полеты.

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