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За 1500 км от Украины: Генштаб сообщил о поражении крупного НПЗ в России
Украинские военные продолжают уничтожать топливную инфраструктуру врага в глубоком тылу.
В ночь на 17 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России — предприятию «Газпром нефтехим Салават» в Республике Башкортостан.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Атака на НПЗ в Башкортостане: что известно о последствиях
По информации Генштаба, после попадания на территории предприятия раздались взрывы, а затем вспыхнул масштабный пожар.
Поражение такового объекта обязано ослабить способности русского топливно-энергетического комплекса и воздействовать на обеспечение потребностей армии РФ.
Что производит завод «Газпром нефтехим Салават» и чем он важен для РФ
В Генштабе отметили, что «Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Его мощности позволяют перерабатывать около 10 миллионов тонн нефти в год.
Предприятие производит, в частности:
автомобильный бензин и дизельное топливо;
авиационное горючее;
смазочные материалы и другую нефтехимическую продукцию.
«Пожар в Салавате — это меньше горючего для танков, грузовиков и воюющих против Украины самолетов и меньше денег, за которые Россия продолжает эту войну», — подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.
В военном командовании отметили, что удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре являются частью мер по ослаблению военно-экономического потенциала России.
В Генштабе также напомнили, что Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
«Продолжение следует. Слава Украине!» — добавили в Генштабе ВСУ.
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что в ночь на 17 ноября беспилотники атаковали Башкортостан. После серии взрывов на территории нефтехимического комплекса «Газпром нефтехим Салават» вспыхнул пожар. Местные жители публиковали видео с заревом над предприятием. Также из-за угрозы воздушных атак в аэропорту Уфы временно ввели ограничения на полеты.