За 2023 год доверие к правящей коалиции в Германии снизилось до 23% – СМИ

Правящая коалиция в 2024 году планирует провести реформы в области предоставления убежища, пограничного контроля и налогообложения, что может исправить ситуацию.

Год назад канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правящая коалиция, которую в соответствии с партийными цветами принято называть "Светофор", "останется верной своего пути". За год правительство приняло решение об отказе от ядерной энергетики, отказалось также от угля, столкнулось с масштабным миграционным кризисом и сокращением экономики почти на 1%. Кроме того, власти в Германии не могут решить проблему с бюджетом, в котором в последнее время появилась зияющая дыра. В результате за год рейтинги "Светофора" упал с 33% до 23% — это рекордно низкий показатель.

Об этом сообщает BILD.

"Ожидания от “Светофора” сейчас невелики", — говорит в интервью BILD исследователь общественного мнения из института INSA Герман Бинкерт.

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Однако Бинкерт отмечает, что в следующем году "Светофор" планирует провести реформы в области предоставления убежища, пограничного контроля и налогообложения, что может исправить ситуацию.

Напомним, Германия продолжит военную поддержку Украины и в 2024 году. Более того, ранее запланированная поддержка Украины может предоставляться из федерального бюджета без принятия решения о ее превышении.

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