Сколько журналистов погибло в мире в 2024 году - "Репортеры без границ" назвали число

Всего за последние 20 лет в мире было убито около 1,7 тысячи журналистов, больше всего в период с 2012 по 2015 год.

Отчет международной организации "Репортери без кордонів" (RSF) зафиксировал тревожное увеличение атак на журналистов в 2024 году, особенно в зонах конфликтов — там сосредоточена половина убийств журналистов, зафиксированных в этом году.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Количество журналистов, погибших во время освещения конфликтных зон по всему миру — в Ираке, Судане, Мьянме, Украине и в зоне войны в Газе — достигло пятилетнего максимума", – говорится в сообщении.

Самым опасным для журналистов регионом, по мнению RSF, стала Газа: на сектор Газа пришлось почти 30% журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Азия остается вторым регионом с наибольшим количеством погибших медийщиков в 2024 году из-за большого количества журналистов, погибших в Пакистане (7) и во время демонстраций в Бангладеш (5).

По данным отчета, с начала полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года в Украине погибли по меньшей мере 13 журналистов.

На сегодняшний день заключены по всему миру 550 журналистов – это на 7% больше, чем в прошлом году. Больше всего журналистов арестовано в таких странах:

Китай (124, в том числе в Гонконге);

Мьянма (61);

Израиль (41);

Беларусь (40).

Стоит добавить, что в этом году арестовано еще 8 медийщиков, а 100 журналистов до сих пор считаются пропавшими без вести в 34 странах мира.

Напомним, в Украину во время последних репатриационных мероприятий не вернули тело украинской журналистки – Виктории Рощиной. Обстоятельства его смерти неизвестны.

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