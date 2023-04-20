За 5 минут день сменился ночью: Стамбул накрыло огромное дождливое облако (видео)

Небывалое природное событие произошло вечером. Мгновение город погрузился во тьму еще до заката.

Непогода накрыла Турцию. Солнечная погода, которая была утром в Стамбуле, сменилась сильным дождем ближе к полудню. Горожане стали свидетелями чрезвычайного природного явления.

Об этом говорится в издании Turkiye Gazetesi.

“Перед ливнем город внезапно накрыли дождевые облака. День сменился на ночь”, — написали турецкие медиа.

Известно, что облако было толщиной 7 км.

Перед тем вечером горожане пережили сильный ливень.

"Впоследствии, борясь с дождем и транспортным коллапсом, жители Стамбула также стали свидетелями редкого природного явления. 7-километровое облако закрыло солнце через 5 минут. Когда внезапно стемнело, горожане запаниковали", — говорится в источнике.

Напомним, накануне киевлян испугали загадочные световые столбы в небе. Ученые уже объяснили редкое природное явление в небе над столицей.

Ранее речь шла о том, что в небе над столицей Украины горожане видели загадочные точки ночью.

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