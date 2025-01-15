За 72 часа в Стамбуле внезапно умерли 19 человек: большинство из них — иностранцы

В реанимации находится большое количество отравившихся людей в тяжелом состоянии, поэтому количество погибших еще может возрасти.
По меньшей мере, 19 человек, преимущественно иностранных граждан, умерли в Стамбуле в течение последних 72 часов после употребления поддельных алкогольных напитков.
Об этом сообщило в среду, 15 января, турецкое издание TRT Haber.
Всего из-за отравления метанолом было госпитализировано 65 человек.
По информации ежедневной газеты BirGun, большинство пострадавших были иностранными гражданами.
Турецкие СМИ сообщают, что в реанимации находится большое количество отравленных людей в тяжелом состоянии, поэтому количество погибших еще может возрасти.
Открыв расследование для выяснения обстоятельств происшествия и установления ответственности, турецкая полиция задержала двух человек.
Во время обысков дома обнаружили около 50 литров фальсифицированного алкоголя и 36 таблеток наркотических веществ, веса высокой точности, опийную смолу, поддельные иммиграционные документы и большое количество других наркотиков.
Кроме того, 63 точки продажи поддельных напитков были закрыты в ходе полицейской операции, сообщил губернатор Стамбула Давут Гюль.
Прокуратура возбудила расследование против двух туркменских граждан за непреднамеренное убийство, торговлю наркотиками, производство и сбыт контрафактного алкоголя, несанкционированное хранение лекарственных веществ, торговлю людьми и подделку документов, сообщает Cumhuriyet.
Всего в 2024 году 110 человек были госпитализированы после употребления поддельных алкогольных напитков в Стамбуле, 48 из них скончались, говорится в заявлении губернатора Стамбула в сети X.
Причиной смертей считают фальсифицированные алкогольные напитки с метанолом, токсичным спиртом, используемым в промышленности и бытовых изделиях.
Метанол можно добавлять в другие алкогольные напитки, чтобы повысить крепость или снизить цену, но он может вызвать слепоту, повреждение печени и смерть.
Напомним, ранее в декабре прошлого года в Стамбуле умерли 17 человек после употребления поддельного алкоголя.
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