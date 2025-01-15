За 72 часа в Стамбуле внезапно умерли 19 человек: большинство из них — иностранцы

В реанимации находится большое количество отравившихся людей в тяжелом состоянии, поэтому количество погибших еще может возрасти.

По меньшей мере, 19 человек, преимущественно иностранных граждан, умерли в Стамбуле в течение последних 72 часов после употребления поддельных алкогольных напитков.

Об этом сообщило в среду, 15 января, турецкое издание TRT Haber.

Всего из-за отравления метанолом было госпитализировано 65 человек.

По информации ежедневной газеты BirGun, большинство пострадавших были иностранными гражданами.

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Турецкие СМИ сообщают, что в реанимации находится большое количество отравленных людей в тяжелом состоянии, поэтому количество погибших еще может возрасти.

Открыв расследование для выяснения обстоятельств происшествия и установления ответственности, турецкая полиция задержала двух человек.

Во время обысков дома обнаружили около 50 литров фальсифицированного алкоголя и 36 таблеток наркотических веществ, веса высокой точности, опийную смолу, поддельные иммиграционные документы и большое количество других наркотиков.

Кроме того, 63 точки продажи поддельных напитков были закрыты в ходе полицейской операции, сообщил губернатор Стамбула Давут Гюль.

Прокуратура возбудила расследование против двух туркменских граждан за непреднамеренное убийство, торговлю наркотиками, производство и сбыт контрафактного алкоголя, несанкционированное хранение лекарственных веществ, торговлю людьми и подделку документов, сообщает Cumhuriyet.

Всего в 2024 году 110 человек были госпитализированы после употребления поддельных алкогольных напитков в Стамбуле, 48 из них скончались, говорится в заявлении губернатора Стамбула в сети X.

Причиной смертей считают фальсифицированные алкогольные напитки с метанолом, токсичным спиртом, используемым в промышленности и бытовых изделиях.

Метанол можно добавлять в другие алкогольные напитки, чтобы повысить крепость или снизить цену, но он может вызвать слепоту, повреждение печени и смерть.

Напомним, ранее в декабре прошлого года в Стамбуле умерли 17 человек после употребления поддельного алкоголя.

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