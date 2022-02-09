За 90 км от границы с Украиной: в Польше приземлилось еще четыре самолета с американскими десантниками

За 90 км от границы с Украиной: в Польше приземлилось еще четыре самолета с американскими десантниками

Накануне в аэропорту Жешув-Ясенка приземлились три борта с американскими десантниками.

Минимум четыре американских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибыли в Польшу.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Самолеты, вылетевшие с базы Форт-Брегг, что в штате Северная Каролина, приземлились в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. Там будет размещено в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.

Накануне в аэропорту Жешув-Ясенка приземлились три борта с американскими десантниками. Еще один транспортник C-17A Globemaster III прибыл с грузом с авиабазы под городом Дувр (штат Делавэр).



По имеющимся данным, в Польшу уже переброшено, по меньшей мере, 750 военнослужащих 18-й воздушно-десантной дивизии Армии США. По сообщению Командования Армии США в Европе, передовая группа американских десантников прибыла в Польшу еще в воскресенье. Военно-транспортный самолет доставил в Жешув командира 82-й дивизии генерала Кристофера Донахью, несколько десятков военнослужащих и военную технику. На прошлой неделе на авиабазу в Висбадене в Германии уже прибыли военнослужащие оперативной штабной группы 18-го воздушно-десантного корпуса, в состав которой входит 82-я дивизия.

Напомним:

Читайте также:

В Польше назначен новый посол от Украины | Новости мира