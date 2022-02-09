За 90 км от границы с Украиной: в Польше приземлилось еще четыре самолета с американскими десантниками

Накануне в аэропорту Жешув-Ясенка приземлились три борта с американскими десантниками.
Минимум четыре американских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибыли в Польшу.
Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.
Самолеты, вылетевшие с базы Форт-Брегг, что в штате Северная Каролина, приземлились в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. Там будет размещено в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.
Накануне в аэропорту Жешув-Ясенка приземлились три борта с американскими десантниками. Еще один транспортник C-17A Globemaster III прибыл с грузом с авиабазы под городом Дувр (штат Делавэр).
По имеющимся данным, в Польшу уже переброшено, по меньшей мере, 750 военнослужащих 18-й воздушно-десантной дивизии Армии США. По сообщению Командования Армии США в Европе, передовая группа американских десантников прибыла в Польшу еще в воскресенье. Военно-транспортный самолет доставил в Жешув командира 82-й дивизии генерала Кристофера Донахью, несколько десятков военнослужащих и военную технику. На прошлой неделе на авиабазу в Висбадене в Германии уже прибыли военнослужащие оперативной штабной группы 18-го воздушно-десантного корпуса, в состав которой входит 82-я дивизия.
Напомним:
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- Всего в рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1700 американских военных. Накануне в страну уже прибыло несколько десантных групп 82-й дивизии США.
- Президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе. Речь идет о 3000 войсках, которые будут переброшены в Румынию и Польшу.
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