За что задержали Дурова: новые подробности и громкое заявление Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал громкое дело и рассказал, почему же задержали Дурова. Французские стражи порядка говорят, что за ним немало грехов. Тем временем, в СНБО Украины сделали громкое заявление и рассказали, могут ли заблокировать Telegram в Украине.

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Эпопея из Telegram

Эта тема уже кажется вечной. В Украине уже в течение года активно обсуждается вопрос безопасности мессенджера Telegram, а также возможное ограничение его использования или даже полное блокирование. Одной из причин таких дискуссий стали слова главы ГУР Кирилла Буданова о том, что Telegram является проблемой национальной безопасности. Впрочем, давайте сначала разберемся, что же такое телеграмм, кто и когда его основал, и почему к мессенджеру возникло недоверие.

Telegram – это мессенджер, ежемесячная аудитория которого к началу 2024-го достигла 900 млн человек. Платформа позволяет быстро обмениваться текстовыми сообщениями, пересылать аудио- и видеоконтент, предоставляет возможность создавать каналы и групповые чаты. Известность ТГ в Украине выросла после 24 февраля. Украинцы читали новости именно здесь, а военно-политическое руководство страны начало общаться с обществом через собственные телеграмм-каналы.

Официально Telegram был запущен летом 2013 года. Владелец мессенджера – Павел Дуров. По его словам, на создание такой системы его "вдохновил" визит сотрудников ФСБ. В тот момент, когда российские спецназовцы стояли у его двери, Павел осознал, что у него нет защищенного канала связи с братом. За основу Telegram братья взяли технологию зашифрованной переписки, которую разработал Николай Дуров. Позицироваться Telegram должен как "независимая площадка для коммуникации, свободной от цензуры". Интересный вопрос, что забыли эфесбешники в Дурове? Дело касалось популярного сервиса "ВКонтакте" – еще одного проекта Павла, который в Украине заблокирован в 2017 году. По его словам, российские спецслужбы требовали доступа к данным пользователей, в котором им было отказано. Правда, некоторые источники свидетельствуют, что сотрудничество таки состоялось и продолжается сейчас, несмотря на возражения представителей компании. В 2013 году Дуров продал "ВКонтакте" и начал активно работать над развитием Telegram.

Дуров открещивается от России

Владелец Telegram отмечает свою политическую нейтральность, не любит, когда его называют россиянином, но при этом никогда публично не называл РФ агрессоркой и государством-террористкой. Павел Дуров уехал из России в 2014 году. Он якобы перенес офис в ОАЭ и получил, кроме российского, еще три гражданства: Сент-Китс и Невис, Францию и ОАЭ.

Задержание Дурова

В последние годы Павел Дуров жил именно в ОАЭ. Впрочем, недавно прилетел в Париж, где его ждали правоохранители. 24 августа основатель и генеральный директор сервиса обмена сообщениями Telegram был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже. Дурова сопровождали охранник и неизвестная женщина.

"Павел Дуров, основатель и генеральный директор компании Telegram, был арестован около 8 часов вечера в субботу, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в аэропорту Ле Бурже"

Известно, что Дуров был в розыске во Франции, однако прибыл туда из Азербайджана. Правосудие считает, что отсутствие модерации, сотрудничества с правоохранительными органами и инструменты, предлагаемые Telegram (одноразовый номер, криптовалюта и т.п.), делает его соучастником незаконного оборота запрещенных веществ, преступлений против детей и мошенничества. Этот ордер на арест, на основании которого был задержан Дуров, действовал только на территории Франции. Говорят, что Павел Дуров знал, что он персона нон-грата во Франции, поэтому раньше избегал посещения этой страны. Неизвестно, почему он решил прилететь во Францию сейчас.

Реакция на задержание Дурова

Впоследствии Telegram обнародовал официальное заявление в ответ на задержание своего основателя Павла Дурова. В компании подчеркнули, что платформа придерживается европейских законов и стандартов модерации.

"Генеральный директор Telegram Павел Дуров нечего скрывать и часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. Telegram используется почти миллиардом людей по всему миру как средство общения и источник важной информации. Мы ждем как можно быстрее. разрешение этой ситуации"

Первое заявление Макрона

26 августа на задержание Дурова отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, решение французских правоохранителей задержать основателя соцсети Telegram не имеет политического подтекста.

"Я видел ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция глубоко отдана свободе слова и коммуникации, инновациям и духу предпринимательства. Так будет и дальше. В государстве, где правит верховенство права, свободы поддерживаются в рамках закона, как в социальных сетях, так и и в реальной жизни, чтобы защищать граждан и уважать их основные права. Судебная система полностью независима, должна обеспечивать соблюдение закона.

В чем подозревают Дурова

Дурову предъявлены обвинения в 12 преступлениях в Telegram. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителя французской полиции. В частности, Дурова обвиняют в пассивности в отношении киберпреступлений и финансовых преступлений, совершаемых на платформе Telegram. Французская прокуратура уточнила, что Дурова подозревают в 12 преступлениях, среди которых :

отказ передавать информацию, необходимую для проведения расследований, по запросу правоохранительных органов;

соучастие в распространении запрещенных веществ;

соучастие в киберпреступлениях;

соучастие в мошенничестве;

отмывание денег, полученных преступным путем;

незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности;

соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними.

Ранее французский телеканал TF1 сообщил, что Дурову грозит 20 лет лишения свободы.

Охранник и ассистентка Дурова

Во Франции также допросили охранника и ассистентку задержанного Павла Дурова. Как пишет издание Le Figaro, они "постоянно сопровождали" основателя Telegram. Однако после допроса их отпустили. По данным СМИ, девушкой, сопровождавшей Дурова, может быть криптокуч Юлия Вавилова. 25 августа родственники сообщили, что с ней не было связи с момента задержания основателя Telegram. Об отношениях Дурова и Вавиловой не было известно, но судя по публикациям в Instagram, этим летом они одновременно посещали одни и те же страны. 27 августа стало известно, что Дуров останется под стражей еще на 48 часов в рамках расследования дела о киберпреступлениях, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа.

Заблокируют ли Telegram

Но шум в Сети связан и с другим вопросом – что будет с самим Telegram, если Дурова заключат во Францию? Вопрос о возможном закрытии мессенджера в такой ситуации достаточно сложный и многогранный. Поскольку Telegram разработан так, чтобы быть максимально децентрализованным. Это означает, что даже арест Дурова не означает автоматического прекращения работы сервиса.

Telegram является привлекательной платформой для разведывательных служб по всему миру. Известно, что российские спецслужбы привлекают в мессенджере агентов для диверсий на территории Европы. Поэтому разведки западных стран заинтересованы в доступе к информации изнутри платформы.

Украинская разведка также использует Telegram для получения необходимой информации из РФ, поэтому поспешная блокировка мессенджера не является правильным решением. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в комментарии РБК-Украина. По словам Коваленко, ситуация после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции имеет две составляющие.

"Первая составляющая – это принятие в Европе законов, усиливающих регулирование соцсетей. Из-за этих изменений Дуров и оказался под давлением, ведь он всегда избегал любого регулирования. Теперь Европа напоминает Дурову, который является гражданином Франции, его действия должны происходить исключительно в правовое поле. Вторая составляющая – это необходимость противодействовать деятельности российской разведки на Западе. обнаружить российскую агентурную сеть."

По мнению руководителя ЦПИ, дальнейшая судьба Telegram в основном зависит от последующих действий Дурова. Если он согласится сотрудничать с Западом и выполнять требования законодательства, в ближайшее время мессенджер может стать безопаснее. Такого же мнения и исполнительный директор StopFake Руслан Дейниченко.

Запретят ли Telegram в Украине

Что касается блокирования работы Telegram в Украине, руководитель ЦПИ Андрей Коваленко считает, что поспешное решение может нанести больше вреда, чем пользы, ведь платформа является важным источником информации для украинской разведки.

"Люди, которые делают заявления, как правило, не несут ответственности. Что эти люди предлагают взамен? Каким образом они предлагают получать информацию с российской стороны? Давайте запретим, я не против действительности. Но нужно иметь ответ на вопрос – где собирать информацию"

Он отметил, что запрет должен сопровождаться альтернативными решениями, не представляющими угрозы для деятельности украинской разведки.

"То есть это комплексный вопрос. А громко кричать – это все-таки не государственная история"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что задержание основателя Telegram Павла Дурова Францией не повлияет на функционирование Telegram в Украине.

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