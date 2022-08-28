"За "дешевый газ" России мы заплатили безопасностью, а украинцы жизнью": Бербок о трубопроводах, как оружии в гибридной войне

Последствия энергетической войны РФ ощущает каждый гражданин ЕС, а также и в Германии, на собственном кошельке. Социальное разделение Европы является частью войны России против Украины. И это нужно предотвратить.

Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild am Sonntag.

"Нас ожидает тяжелый путь, но это часть нашей политической ответственности — смягчить социальный дисбаланс, вызванный высокими ценами на энергоносители", — сказала Бербок в контексте обсуждения высоких цен на газ в Европе.

Что касается действий правительства Германии по этому вопросу, Бербок заявила о важном шаге — не поддаваться самообману относительно "дешевого газа" России.

"Прежде всего, мы должны положить конец самообману, что мы когда-нибудь получали дешевый газ из России. Возможно, мы заплатили не большими деньгами, но нашей безопасностью и независимостью. А украинцы заплатили за это жизнью. Такой драматический счет пришел с опозданием", – сказала Бербок.

Она также добавила, что газопроводы из России – уже не обычные трубопроводы, а оружие в гибридной войне.

"Если Путин не производит поставки через "Северный поток-1", почему он должен осуществлять поставки через "Северный поток-2"...", — добавила Бербок.

Напомним, Франция и Германия выступают против запрета на выдачу виз россиянам .