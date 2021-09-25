За десять лет войны в Сирии погибли больше 350 тысяч человек — ООН

Среди погибших почти по 27 тысяч женщин и детей.
В течение последних десяти лет войны в Сирии погибли по меньшей мере 350 тыс. 209 человек. Из них женщин — 26 тыс. 727, детей — 27 тыс. 126.
Такие цифры озвучила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она добавила, что количество погибших может быть больше.
"На повседневной жизни сирийцев сегодня лежит отпечаток невероятных страданий. Они пережили десятилетний конфликт, а сейчас приходится преодолевать экономический кризис, который только усугубляется, и пандемию COVID-19", — отметила верховная комиссар.
Напомним, в конце августа спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил об эскалации в некоторых частях страны, пишет "Голос Америки". "Конфликт в Сирии далек от завершения", — сказал он и отметил, что существует необходимость в реальном политическом процессе и усилении международного сотрудничества.