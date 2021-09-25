За десять лет войны в Сирии погибли больше 350 тысяч человек — ООН

За десять лет войны в Сирии погибли больше 350 тысяч человек — ООН

Среди погибших почти по 27 тысяч женщин и детей.

В течение последних десяти лет войны в Сирии погибли по меньшей мере 350 тыс. 209 человек. Из них женщин — 26 тыс. 727, детей — 27 тыс. 126.

Такие цифры озвучила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она добавила, что количество погибших может быть больше.

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"На повседневной жизни сирийцев сегодня лежит отпечаток невероятных страданий. Они пережили десятилетний конфликт, а сейчас приходится преодолевать экономический кризис, который только усугубляется, и пандемию COVID-19", — отметила верховная комиссар.

Напомним, в конце августа спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил об эскалации в некоторых частях страны, пишет "Голос Америки". "Конфликт в Сирии далек от завершения", — сказал он и отметил, что существует необходимость в реальном политическом процессе и усилении международного сотрудничества.

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