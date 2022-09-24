За дезертирство – 10 лет тюрьмы: Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс

Президент России Владимир Путин утвердил внесение изменений в Уголовный кодекс. Так, дезертирство или неявка на службу будут наказываться тюремным заключением сроком до 10 лет.

Так, под уголовную статью подпадает добровольная сдача в плен, которая в России будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

За мародерство предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Также читайте Демарш или марионетка Путина: что будет после отказа Кадырова объявлять мобилизацию в Чечне

За отказ участвовать в боевых действиях – до 3 лет лишения свободы.

Дезертирство или неявка на службу будут наказываться заключением на срок до 10 лет.

За повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу светит реальный срок до 8 лет колонии.

Призванные на военные сборы по запасу будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.

Кроме того, периоды мобилизации и военного положения признаны отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений.

Напомним, по оценкам военного эксперта Олега Жданова, если в России мобилизуют полмиллиона человек, к войне они будут готовы не раньше, чем через полгода.

Идут на убой: массовая мобилизация в России

Читайте также: