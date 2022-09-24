За дезертирство – 10 лет тюрьмы: Путин утвердил изменения в Уголовный кодекс

Президент России Владимир Путин утвердил внесение изменений в Уголовный кодекс. Так, дезертирство или неявка на службу будут наказываться тюремным заключением сроком до 10 лет.
Так, под уголовную статью подпадает добровольная сдача в плен, которая в России будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
За мародерство предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
За отказ участвовать в боевых действиях – до 3 лет лишения свободы.
Дезертирство или неявка на службу будут наказываться заключением на срок до 10 лет.
За повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу светит реальный срок до 8 лет колонии.
Призванные на военные сборы по запасу будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками.
Кроме того, периоды мобилизации и военного положения признаны отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений.
Напомним, по оценкам военного эксперта Олега Жданова, если в России мобилизуют полмиллиона человек, к войне они будут готовы не раньше, чем через полгода.
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