"За дымом сегодняшних бомб видно, что Одессу ждет светлое будущее": Греция побежала отстроить город после войны

В Греции поблагодарили Украину за сохранение общего исторического наследия.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что его страна поможет восстановить Одессу после обстрелов российских оккупантов.

Об этом говорится на сайте МИД Греции.

Также читайте В Одессе раздались мощные взрывы: очевидцы сообщают о дыме

"Даже за дымом сегодняшних бомб видно, что Одессу ждет светлое будущее. Единственное, что я могу сказать сейчас в эти трудные времена, это то, что мы станем частью этого будущего, помогая вам реконструировать этот город и делать его еще красивее, еще лучше", — заявил Дендиас после визита в Одессу 3 апреля.

Кроме того, глава греческого МИД отметил, что был очень тронут тем, что Украина сохраняет общее наследие с Грецией. В частности, речь идет о здании греческой национальной тайной организации " Филики Этерия".

"Я посетил здание музея "Филики Этерия", где началась греческая революция. Он остался таким же, каким я видел его в июле. Со всеми вещами, которые теперь хранят в подвале, под охраной. Поэтому очень спасибо. Мы очень ценим то, что вы защищали наше общее наследие. Я могу только надеяться на лучшее для вас в эти трудные времена", — подчеркнул Дендиас.

Напомним, глава МИД Греции в воскресенье, 3 апреля, прибыл в Одессу, где встретился с мэром Геннадием Трухановым. Никос Дендиас привез в город гуманитарную помощь.

Читайте также: