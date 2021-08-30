За этими цветами выстраиваются очереди: во Франции собирают жасмин к столетию любимого парфюма Мэрилин Монро

За этими цветами выстраиваются очереди: во Франции собирают жасмин к столетию любимого парфюма Мэрилин Монро

Аромат вышел в свет 21 мая 1921 года.

Жасмин для "Chanel №5". Во Франции собирают щедрый урожай цветов к столетию любимого парфюма Мэрилин Монро.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 августа.

Для него выбирают особый жасмин — из городка Грасс на французской Ривьере. За этими цветами все парфюмеры мира выстраиваются в очередь. Поэтому для "Chanel №5" здесь забронированы 30 гектаров кустов.

Этот аромат вышел в свет 21 мая 1921 года. По легенде, его лично заказывала известная модельер Коко Шанель. Просила создать духи, которые пахнут женщиной. Из десяти предложенных вариантов Коко выбрала пятый. Отсюда и название аромата, который стал культовым.

Новости мира: во Франции собирают жасмин к столетию любимого парфюма Мэрилин Монро

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