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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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"За это ответственен Дональд": Туск жестко обвинил Трампа

Глава польского правительства намекнул на президента США, комментируя рост цен на топливо во всем мире, в частности в Польше.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента США Дональда Трампа в подорожании дизельного топлива во всем мире.

Об этом глава польского правительства заявил во время выступления в Сейме, видео которого опубликовала канцелярия премьер-министра Польши.

«Пришло время сказать это вслух. Да, Дональд несет ответственность за это [подорожание дизельного топлива]. У нас нет никаких сомнений», — заявил Туск, обращаясь к политическим оппонентам из партии «Право и справедливость» (ПиС), которые поддерживают американского президента.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что ответственность за рост цен на топливо лежит не на правительстве Польши, а на мировом лидере, которого поддерживают его оппоненты.

«Но — [виноват в подорожании] ваш герой, а не премьер-министр Польши. Вы прекрасно знаете, кто отвечает за цены на топливо», — сказал Туск.

Он не назвал фамилию президента США напрямую, однако из контекста его заявления следует, что речь шла именно о Дональде Трампе.

Польский премьер не уточнил, какие именно решения американского президента, по его мнению, привели к подорожанию дизельного топлива.

Известно, что рост цен на энергоносители происходит на фоне блокирования Ормузского пролива, начавшегося после войны США и Израиля против Ирана. Этот стратегически важный морской путь имеет большое значение для мировых поставок нефти и нефтепродуктов.

Туск также признал, что в Польше одни из самых низких цен на топливо среди стран Европейского Союза. Однако, по его словам, даже в таких условиях стоимость топлива остается слишком высокой для населения.

«Для обычных людей цены по-прежнему чертовски высокие», — подчеркнул глава польского правительства.

Напомним, ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Соединённые Штаты Америки с января 2025 года, то есть после инаугурации Дональда Трампа, не выделили «ни одного цента» на финансирование Вооружённых сил Украины и поддержку украинского государства.

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