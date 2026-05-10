Пересечение границы

Планируя визит в Германию, критически важно заранее изучить таможенные регламенты. Эти нормы обязательны для каждого, кто пересекает немецкую границу со стороны государств, не входящих в состав Европейского Союза. Важно понимать, что правила действуют одинаково как для иностранных гостей, так и для резидентов Германии, возвращающихся из-за границ ЕС.

Представители таможенной службы имеют полномочия проводить выборочный или полный досмотр багажа. Хотя большинство личных вещей не подлежит ограничениям, существуют строгие лимиты на определенные группы товаров: от пищевых продуктов до медикаментов и наличных денег. Знание этих нюансов поможет избежать задержек и санкций при контроле.

Пищевые продукты: разрешено и запрещено

Наиболее придирчиво таможенники относятся к продуктам животного происхождения, производимым за пределами Евросоюза. Формально импорт мяса и молочки требует прохождения ветеринарного контроля и сертификатов, что для обычного путешественника почти невозможно. Поэтому настоятельно рекомендуется отказаться от транспортировки сыров, колбасных изделий, мясных консервов, яиц, творога и йогуртов, поскольку их ввоз обычно приводит к проблемам.

Однако существуют исключения, касающиеся специализированного питания. Можно свободно провозить продукты для лечебных целей или детское питание. Также разрешены товары с незначительным содержанием молока, например, сливочные конфеты или молочный шоколад.

Что касается морепродуктов, то действует предел до 20 кг на рыбу и рыбную продукцию. Отдельно прописана норма для осетровой икры: один человек может иметь при себе не больше 125 граммов. Остальные товары животного происхождения, в том числе мед, ограничены весом в два килограмма.

Растительная продукция и грибы

Для грибов установлены два условия: они должны быть съедобными, а их общий вес не должен превышать двух килограммов. Если же продукция происходит из территорий с повышенным радиационным фоном, потребуется соответствующее разрешение. В Германии действует полное табу на ввоз картофеля, а также виноградной лозы или листьев в любом виде.

Медикаменты и витаминные комплексы

Путешественникам разрешается иметь при себе лекарства, витамины и БАДы, необходимые для личного потребления на срок до 90 дней. Это правило действует независимо от того, где был выписан рецепт в Германии или за ее пределами, и прошел ли препарат регистрацию в ФРГ.

Однако категорически запрещено ввозить фальсифицированные медикаменты или вещества, считающиеся допингом. Для транспортировки мощных обезболивающих средств (например, морфина) необходимо иметь рецепт, предварительно подтвержденный германским дипломатическим представительством.

Табак и алкогольные напитки

Лица, которым исполнилось 17 лет, могут воспользоваться правом на беспошлинный ввоз подакцизных товаров. Для табачной продукции лимит составляет 200 сигарет (один блок), или 100 сигарил или 50 сигар. Превышение этих норм чревато изъятием товара и штрафом, который составляет 19 центов за каждую единицу сверх нормы.

Для алкоголя действуют следующие ограничения: 1 литр крепких напитков (более 22 градусов); 4 литра тихого вина; 16 литров пива.

Финансы и ценные вещи

Максимальная сумма наличных денег, которую можно ввезти в ЕС без декларации, составляет 10 тысяч евро. Если сумма средств или ценных бумаг больше, необходимо заполнить формуляр на сайте таможенной службы или непосредственно на границе.

Также существуют стоимостные пределы для ввозимых товаров: при пересечении границы самолетом или морским судном общая стоимость вещей не должна превышать 430 евро. Кроме того, запрещено импортировать контрафактную продукцию, включая пиратские диски, поддельную одежду или парфюмерию.

Перевозка домашних животных

Для ввоза собак и кошек обязательными условиями является наличие идентификационного чипа и актуальной вакцинации против бешенства. Владелец должен предоставить письменное заявление о том, что животное не предназначено для продажи. Также необходимо подготовить результаты анализа крови и ветеринарное свидетельство, переведенное на немецкий или английский язык.

Для птиц из-за рисков вирусов установлены более жесткие требования, в то время как хомяки, морские свинки или кролики могут пересекать границу без сложных дополнительных проверок.

Правила для украинцев в Германии — последние новости

Украинцам, планирующим переезд в Германию, следует заранее ознакомиться с местными правилами и подготовить все необходимые документы. Многие беженцы выбирают именно Германию для временного проживания или новой жизни, однако по приезду приходится сталкиваться с рядом требований и организационных вопросов.

Одним из первых этапов по прибытии часто становятся лагеря для беженцев. Там можно скорее получить необходимую помощь, в частности медицинскую, а также оформить документы или решить другие организационные вопросы. Для детей действуют отдельные правила: несовершеннолетние не могут находиться в Германии без родителей или официальных опекунов.

Также украинцам советуют внимательно подходить к выбору федеральной земли для проживания. В больших и богатых городах, таких как Берлин или Мюнхен, жилье найти гораздо сложнее, а аренда стоит дороже.

Отдельное внимание следует уделить документам. Для въезда в Германию обязательно необходим биометрический загранпаспорт. Также следует иметь при себе свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке и загранпаспорта всех членов семьи.

Тем, кто планирует подтверждать украинское образование в Германии, рекомендуют брать подлинники дипломов и приложений к ним. Нотариально заверенные переводы документов рекомендуют делать уже непосредственно в Германии.

Важным вопросом остаются и деньги. В лагерях украинские беженцы могут получать социальную и медицинскую помощь, однако, на первое время все равно желательно иметь собственные средства. По прибытии у людей могут уточнять, сколько денег у них есть наличными и на банковских счетах. Перед получением социальной помощи собственные сбережения следует использовать прежде всего.

Кого из украинцев могут лишить выплат

В Германии вступили в силу новые правила социальной помощи для украинцев, которые находятся в стране под временной защитой. Часть изменений начала действовать с 22 апреля 2026 года. Нововведения подразумевают более жесткие санкции для тех, кто отказывается выходить на работу.

Теперь украинцы могут потерять социальные выплаты уже после первого отказа от предложенной работы. Речь идет о вакансиях, которые соответствуют образованию человека, его профессиональным навыкам и состоянию здоровья.

Ранее для безработных действовало правило первого предупреждения в течение года, однако теперь эта льгота была отменена. Немецкие джоб-центры получили право сразу применять санкции без предварительной оговорки.

В случае отказа от работы человек рискует потерять не только ежемесячное социальное пособие, но и государственную оплату жилья. Именно эта норма стала одним из самых строгих изменений в законодательстве.

Немецкие власти подчеркивают, что основная цель нововведений — стимулировать людей быстрее выходить на работу или принимать решение о возвращении домой.

Напомним, с 10 апреля на границах 29 европейских стран заработает цифровая система въезда-выезда (Entry/Exit System — EES). Новые правила предусматривают обязательную биометрическую регистрацию для граждан стран, не входящих в Евросоюз, в том числе и для украинцев.

