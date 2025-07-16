За фейковые минирования в Европе задержали украинца: РФ могла финансировать атаки

За фейковые минирования в Европе задержали украинца / © visualhunt.com

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Правоохранители задержали гражданина Украины, подозреваемого в отправке сообщений о заминировании сотен школ в Чехии и Словакии, начиная с 2024 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

По словам представителей власти, следователи полагают, что деятельность задержанного, вероятно, финансировала Россия.

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«Вчера специальная группа задержала в Украине молодого человека, подозреваемого в отправке угрожающих электронных писем в сотни школ в Чехии в прошлом году», — написала Чешская служба безопасности и разведки (BIS) в соцсети X.

По предварительным данным, задержанный также совершил аналогичные атаки на ряд других европейских стран. Эти угрозы привели к срыву начала учебного года для десятков тысяч детей в Чехии и Словакии с сентября 2024 года.

Для расследования этого дела Словакия, Чехия и Украина сформировали совместную следственную группу. Операция по задержанию подозреваемого прошла в Днепре. Словацкая полиция также сообщила о проведении обысков в помещениях, однако пока не предоставляет дополнительной информации.

Напомним, в Харькове Служба безопасности Украины задержала дежурного информатора российских спецслужб. Им оказался бывший актер местного театра, который под видом обычных прогулок по городу передавал врагу координаты украинских военных.

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