За фотографию погибшего кота в черной рамочке: в России мужчина ограбил собутыльника

В Красноярском районе РФ мужчина ограбил своего собутыльника. Свои действия он объяснил тем, что заплатил деньги за фотографию своего погибшего кота.

Об этом сообщаетрегиональное управление МВД России.

"В июле прошлого года в дежурную часть обратился 36-летний мужчина, который сообщил, что во дворе общежития его знакомый, применяя насилие, открыто похитил сумку с деньгами 3,5 тысячи рублей. Выяснилось, что потерпевший, его обидчик и пара их знакомых распивали спиртное в одной из комнат общежития. Мужчина сходил за пивом и на обратном пути увидел, что его кота, гулявшая во дворе, сбила автомобиль. Обвиняемый вместе с собутыльниками похоронил домашнего любимца во дворе, затем отправился в фотоателье, где заказал фотографию кота в траурной рамке", - говорится в сообщении.

Вернувшись во двор, мужчина потребовал у 36-летнего знакомого, денег на достойные "поминки". Получив отказ, он толкнул его, затем срезал ремешок сумки и унес ее себе.

Суд признал россиянина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в России женщина сломала хребет школьнику, который толкнул ее сына из-за брани.

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