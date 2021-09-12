За год 48-летняя женщина похудела почти на 100 кг: как ей это удалось (фото невероятного перевоплощения)

Женщина весила 254 кг.

В Британии 48-летняя Кэтлин Вутон, которая весила 254 килограмма, начала регулярно заниматься плаваньем и всего за год похудела почти на 100 кг. Кроме того, женщина лишилась боли в суставах.

Об этом пишет Daily Mirror.

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Британка кроме лишнего веса имела сопутствующие заболевания, в частности, синдром гипермобильности суставов, остеоартрит и липедему. Женщине было сложно самой передвигаться, ей также потребовалась помощь, чтобы переодеться и завязать шнурки. Она редко выходила из дома и пропускала семейные праздники.

Впрочем, однажды ее сестра предложила присоединиться к группе по плаванию. Сначала, как признается Кэтлин, она стеснялась того, как выглядит ее тело в купальнике. Она рассказывает, что плакала, когда впервые вошла в воду.

"Я плакала, потому что мне было стыдно за то, какой я выглядела и чувствовала. Когда я вошла в воду, в моей голове как будто рассеялся плотный туман, и я почувствовала, что мое тело снова двигается. Невероятное ощущение", — рассказала она.

Именно это и способствовало кардинальным изменениям в ее жизни. Кроме регулярного плавания, женщина следит за своим питанием и за год времени похудела на 15,5 стоунов, что соответствует почти 100 килограммам. Также плавание помогает британке справиться с болями в суставах.

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"Я просто хочу жить. Я хочу сбросить вес. Я не хочу худеть, чтобы быть стройной, дело не в том, как я выгляжу. Я считаю, что каждое тело прекрасно", — отметила она.

Теперь Кэтлин планирует поплавать в Ла-Манше, а также искупаться в ледяных водах Антарктиды.

"Вода удерживает любого, независимо от вашего размера и формы. Это невероятно. Я хочу продолжать мотивировать других людей и помогать другим", — рассказала британка.

Также сейчас женщина активно публикует в Сети свои фотографии до и после невероятного похудения.

"Вид моего тела, по-прежнему сильно беспокоит меня, но это мое, и на самом деле ничье мнение не имеет значения, кроме моего. На снимке в бикини я разрывалась от счастья и уверенности. Хотя сначала я нервничала", — отметила она.

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