За громкими угрозами Путина скрывается его страх: министры обороны Литвы и Германии сделали заявления

Путин опасается, что Украина в конце концов получит разрешение на удары по российским целям. Его угрозы уже не пугают Запад.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас и его немецкий коллега Борис Писториус во время совместной пресс-конференции прокомментировали ядерные угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет LRT.

Министр обороны Литвы заявил, что громкие заявления Путина о применении ядерного оружия свидетельствуют, что на самом деле он боится последствий, ожидающих Россию после получения Украиной разрешения на использование дальнобойного западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

"Мы все слышали слова Путина. Я считаю, что ключевое послание не в том, что он сказал, а в том, что его слова о новой доктрине четко дают понять, что предоставление Украине возможности наносить удары на большие расстояния является действительно важным вопросом, и он этого боится", – отметил Кащюнас.

Министр обороны Германии согласился с коллегой и подчеркнул, что "ядерные пугалки" Путина уже никому не страшны.

"Я могу повторить, что это привычная риторика Путина. Он говорит громко и распространяет свои угрозы. Но нас это не должно пугать. Мы будем делать то, что считаем нужным. Он может распространять это через свои каналы, но это нас не испугает", – подчеркнул Писториус.

Напомним, Дуда отреагировал на очередные ядерные угрозы кремлевского диктатора. По словам польского президента, Путин знает, что будет проклят, если применит ядерное оружие.

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