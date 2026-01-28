За информацию о виновниках блэкаута обещают 1 млн евро - подробности

Полиция / © ТСН

В Германии объявили вознаграждение в размере до одного миллиона евро за информацию, которая поможет найти виновных в поджоге электрокабелей в Берлине.

Об этом сообщили Федеральное уголовное управление Германии (BKA) и Генеральная прокуратура при Федеральном суде (GBA), пишет Tagesschau

«За информацию, которая поступит до этого времени и поможет установить личность или лиц, совершивших преступление, Федеральное уголовное управление назначает вознаграждение в размере до одного миллиона евро», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате поджога нескольких высоковольтных кабелей в юго-западной части Берлина временно остались без света около 45 тысяч домохозяйств и более 2 тысяч предприятий. Ответственность за акт взяла на себя левоэкстремистская организация под названием «Vulkangruppe» («Вулканическая группа»).

Федеральное уголовное управление объявило, что прием показаний и информации, которая поможет установить лиц, совершивших поджог, продлится до 24 февраля 2026 года.

Берлинский сенатор по вопросам внутренних дел Ирис Шпренгер (SPD) подтвердила эту информацию во время заседания парламентского комитета по внутренним делам. По ее словам, это «уникальный случай», поскольку федеральные органы еще никогда не объявляли подобное вознаграждение в таком размере и в подобной ситуации. Цель награды, по словам Шпренгер, — помочь BKA и Генеральной прокуратуре расследовать акт, который классифицируют как «террористический».

По данным следствия, в день отключения электроэнергии в адрес рЬЬ поступило письмо с признанием ответственности за поджог, подписанное «Vulkangruppe — Den Herrschenden den Saft abdrehen». Ведомство по охране государства считает его подлинным. Генеральная прокуратура расследует дело по подозрению в членстве в террористической организации, саботаже, поджоге и нарушении работы общественных служб.

По информации немецкой службы защиты Конституции, группы под названием «Vulkangruppe» действуют с 2011 года и совершают поджоги в Берлине и Бранденбурге. Основными целями становятся кабельные коллекторы на железнодорожных маршрутах, а также радиомачты, линии передачи данных и служебные автомобили компаний. В частности, за эти годы произошло несколько нападений на энергоснабжение завода Tesla в Грюнхайде.

Напомним, в юго-западной части Берлина десятки тысяч людей остались без электроснабжения. Зимняя ночь при температуре около нуля стала испытанием для жителей немецкой столицы.

Как стало известно, загорелась кабельная перемычка над Тельтов-каналом, питающим электростанцию Лихтерфельде. Огонь повредил важные магистральные линии. Сейчас полиция ведет расследование по факту поджога.

Программный директор AdlerA e. V. Оксана Орел рассказывала, о том, что особенности организации инженерных сетей в Германии, где все коммуникации проложены под землей и практически не охраняются, создают уязвимость к возможным диверсиям, а поиск и ликвидация повреждений является сложным и длительным процессом.